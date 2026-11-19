El senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio "Camau" Espínola, ratificó su acompañamiento al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación para avanzar con la reforma electoral que dispone la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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El legislador, quien responde al oficialismo provincial, fundamentó su postura en el cansancio ciudadano frente a la frecuencia de los turnos electorales y valoró que la medida tenga carácter temporal en lugar de una derogación definitiva.

"Más del 70 % de la sociedad no quiere ir a votar en un sistema donde tenga tantas elecciones, donde el sistema electoral de las PASO ha generado bastante rechazo", afirmó Carlos Mauricio "Camau" Espínola.

En esa línea, destacó la importancia de dejar abierta una instancia posterior de evaluación institucional. "Es una alternativa de volver a poner a prueba el sistema si funciona o si no funciona; eso fue muy importante, solamente suspenderla y no eliminarla", sostuvo.

Cambios en la reforma electoral y exclusión de las listas colectoras

El proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo Nacional incorporó diversas modificaciones para alcanzar los consensos parlamentarios necesarios. Entre los puntos centrales sobresalió la eliminación del esquema de listas colectoras, una alternativa inicialmente vinculada a mandatarios radicales que finalmente fue desestimada en la negociación legislativa.

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Al explicar los motivos de esa quita, el senador correntino señaló que "la colectora también tenía y hacía ruido en el planteo; era difícil de explicar y como que no terminaba de tener el acompañamiento de todos los legisladores".

Añadió que, frente a ese escenario, "la decisión fue quitarlo y entender que si existen acuerdos entre los partidos políticos es mejor que vayan unificadas las boletas y los candidatos".

Asimismo, "Camau" Espínola precisó otras correcciones introducidas en el dictamen final: el financiamiento estatal de la publicidad electoral se mantuvo en un 50 % de lo vigente —frente a la propuesta oficial de eliminarlo por completo— y el tope para los aportes privados conservó su esquema original en lugar de elevarse al 35 %.

Por otra parte, expresó sus reparos respecto de la obligatoriedad de los debates presidenciales únicamente en caso de segunda vuelta.

Dictamen que suspende las PASO.

Articulación con Juan Pablo Valdés y proyección hacia 2027

En el plano político local, el legislador subrayó que mantiene un diálogo permanente con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con el objetivo de delinear la estrategia electoral más conveniente para la provincia en el próximo calendario nacional.

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"Siempre le dije cuál es la conveniencia para Corrientes el año que viene para que nosotros tengamos la mayor cantidad de representantes legislativos en defensa de nuestra provincia", indicó a radio Dos.

Respecto de la aplicación de la boleta única de papel y la eventualidad de competir sin una fórmula presidencial (boleta corta), el senador reconoció que resulta técnicamente viable, aunque advirtió sobre su complejidad electoral dado que "la gente vota a presidente, no vota a legisladores". No obstante, consideró "muy prematuro" definir postulaciones o frentes para los comicios de 2027.

Finalmente, consultado sobre su continuidad tras el próximo vencimiento de su banca en el Senado, Carlos Mauricio "Camau" Espínola manifestó su disposición a integrarse al esquema provincial desde el lugar que resulte más funcional. "Yo quiero estar donde pueda ayudar a la provincia, donde pueda ayudar a que los proyectos que hoy plantea el gobernador se puedan llevar adelante", concluyó, ratificando su sintonía de trabajo con el oficialismo correntino.