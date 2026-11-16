Capitanich: "Chaco está entre las provincias más castigadas"

El senador por Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que “desde que asumió Milei se perdieron 32.429 empresas en la Argentina”.

“Detrás de cada una hay trabajadores que pierden su empleo, familias que se quedan sin ingresos y años de trabajo, inversión y producción que desaparecen”, agregó en una publicación de la red social “X”.

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“Chaco, entre las más castigadas”



Además señaló que “Chaco está entre las provincias más castigadas” y que en ese distrito “cayó un 13% la cantidad de unidades productivas desde noviembre de 2023”.

“Celebran números macroeconómicos, pero la realidad es que las pymes cierran, otras sobreviven pasando a la informalidad y miles de familias pierden su sustento”, cuestionó el legislador nacional.

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“Especuladores financieros”

“Pero nos dicen que la economía está creciendo. ¿Creciendo para quién? ¿Para los especuladores financieros mientras se destruye la economía real?”, se preguntó.

“No hay crecimiento posible destruyendo el entramado productivo”, concluyó Capitanich.