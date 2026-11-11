Caso Cebra Phone: el empresario acusado de lavado de dinero declaró ante la Justicia y explicó su patrimonio

El empresario Braian José Obregón, propietario de Cebra Phone, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Chaco, en el marco del juicio que enfrenta junto a su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, por presunto encubrimiento de contrabando y lavado de activos, ambos agravados por habitualidad. Durante su exposición, rechazó las acusaciones y buscó justificar el origen de su patrimonio, bajo investigación judicial por supuestas irregularidades vinculadas con la comercialización de productos tecnológicos importados.

Obregón reconstruyó el crecimiento de su emprendimiento, que, según relató, comenzó en 2017 con la venta de diez teléfonos usados que encontró junto a su madre. Aseguró que posteriormente amplió sus actividades comerciales hasta consolidar Cebra Phone, un negocio que alcanzó un importante volumen de operaciones. Durante la audiencia se mencionó una facturación aproximada de $1.670 millones durante 2024, cifra que formó parte del interrogatorio sobre los movimientos económicos del comercio.

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Autos de alta gama, criptomonedas y bienes investigados

Uno de los principales ejes de su declaración estuvo relacionado con la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta RAM y un BMW comprado en 2025. El acusado sostuvo que las operaciones se financiaron mediante ingresos comerciales, ventas de automóviles anteriores y acuerdos de pago particulares. También explicó que utilizaba criptomonedas para adquirir mercadería, principalmente a través de transacciones entre particulares, y que realizaba transferencias entre diferentes cuentas bancarias y billeteras virtuales por cuestiones operativas.

El empresario también recordó el violento asalto que sufrió en 2023, cuando delincuentes ingresaron a su comercio y le dispararon al intentar intervenir. "Casi pierdo la vida por mi negocio. Me duele mucho todo esto que está pasando", expresó. Según su testimonio, aquel episodio tuvo una fuerte repercusión pública que terminó incrementando las ventas y la popularidad de Cebra Phone.

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En otro tramo, cuestionó las consecuencias económicas de los allanamientos realizados en agosto de 2025, cuando fue detenido y se secuestraron distintos bienes. "Nos sacaron todo", manifestó al describir cómo su familia debió reorganizarse para subsistir. Afirmó que su pareja comenzó a preparar y vender empanadas, pastelitos y otros alimentos, actividad que, según explicó, todavía mantienen durante los fines de semana. También relató las dificultades para acompañar a su hija en actividades cotidianas debido a las restricciones de su arresto domiciliario.

La declaración constituye una parte central de la estrategia defensiva de Obregón, aunque sus explicaciones sobre el origen de los fondos, las operaciones comerciales y las adquisiciones patrimoniales deberán ser evaluadas junto con las pruebas reunidas por la acusación. Tras responder preguntas de las partes, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y el debate continuará en una próxima audiencia.