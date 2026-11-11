El oficialismo no dio quórum y dejó sin debate la cláusula gatillo y el freno a las tarifas en Chaco

Por Gabriel Bobis

La Cámara de Diputados del Chaco volvió a quedar paralizada este miércoles, luego de que la sesión ordinaria fracasara por falta de quórum en medio de una fuerte disputa política entre el oficialismo y la oposición. La ausencia por parte de legisladores que acompañan al gobernador Leandro Zdero impidió abrir el debate parlamentario en una jornada en la que el justicialismo reclamaba tratar proyectos vinculados con la cláusula gatillo docente, la suspensión de aumentos en las tarifas de electricidad y agua potable y el sobreendeudamiento familiar.

La sesión estaba convocada para las 8, pero nunca llegó a comenzar. Pasadas las 9, la vicepresidenta primera del cuerpo, Susana Maggio, dio por concluida la convocatoria al no reunirse los 17 diputados necesarios para sesionar. El desenlace se produjo después de que la reunión de Labor Parlamentaria del martes terminara sin acuerdo sobre el temario. Mientras la oposición insistía en incorporar iniciativas de alivio económico, los bloques que acompañan al Gobierno provincial pretendían avanzar con una agenda previamente consensuada. Finalmente, las diferencias políticas se trasladaron al recinto, donde ni siquiera fue posible habilitar la discusión.

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La ausencia del oficialismo y una relación de fuerzas desfavorable

El oficialismo y la oposición cuentan actualmente con 16 diputados cada uno, por lo que cualquier ausencia puede modificar la correlación de fuerzas en el recinto. Este miércoles, la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, se encontraba en Luján, participando de actividades institucionales vinculadas con la visita del papa León XIV, en representación del Parlamento del Norte Grande.

A su ausencia se sumaba la de otro legislador del espacio que acompaña al gobernador Leandro Zdero. De esta manera, el oficialismo quedaba con 14 diputados frente a los presentes de la oposición, una diferencia que podía resultar decisiva en una eventual votación sobre el tratamiento de los proyectos.

La bancada oficialista no bajó al recinto. | Crédito: Diputados

Sin los números para imponerse en el recinto, el oficialismo no garantizó el quórum, en una jornada en la que la oposición buscaba avanzar con iniciativas vinculadas con la cláusula gatillo docente, el congelamiento de las tarifas eléctricas y el endeudamiento de las familias chaqueñas.

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Cláusula gatillo, aumentos de tarifas y deudas familiares: los proyectos que quedaron pendientes

Uno de los principales puntos de conflicto fue la restitución de la cláusula gatillo docente. Un proyecto presentado por el diputado justicialista Rubén Omar Guillón propone otorgar un aumento remunerativo y bonificable del 21,2% a docentes activos y jubilados, como compensación por tres trimestres de actualización salarial que, según la iniciativa, no fueron reconocidos durante 2025. Además, establece la aplicación obligatoria del mecanismo de actualización trimestral desde enero de 2026, tomando como referencia la inflación del Nordeste argentino que publica el INDEC.

Otra iniciativa del mismo legislador propone suspender durante 180 días los aumentos tarifarios de Secheep y Sameep, las empresas estatales encargadas de los servicios de energía eléctrica y agua potable. El proyecto también contempla impedir los cortes de suministro por falta de pago durante ese período para usuarios residenciales y determinados sectores vulnerables, entre ellos jubilados, pensionados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales. A su vez, plantea la implementación de planes especiales de financiación de deudas y la suspensión de intereses punitorios mientras rija la protección.

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La oposición también buscaba dar prioridad a un sistema provincial de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento familiar, destinado a facilitar la renegociación de préstamos, saldos de tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras. Entre sus disposiciones centrales, el proyecto establece límites a la proporción de ingresos comprometidos por deudas, mecanismos de alerta temprana y un programa de reestructuración con participación de entidades financieras. La emergencia alimentaria completaba el conjunto de reclamos que el justicialismo pretendía incorporar al debate parlamentario.

Dos agendas enfrentadas y un nuevo fracaso legislativo

En declaraciones previas, el diputado justicialista Luciano Moser cuestionó la resistencia del oficialismo a incorporar los proyectos económicos y sostuvo: "La realidad es que el oficialismo no quiere tratar los problemas que hoy tiene la gente". Desde la oposición consideran que la situación salarial, el endeudamiento y las tarifas deben ocupar un lugar prioritario en la agenda legislativa.

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La postura del Gobierno provincial fue diferente. El presidente del bloque Chaco Puede, Iván Gyoker, defendió la posibilidad de retomar el temario de la sesión anterior, que incluía iniciativas vinculadas con la protección animal y otros asuntos pendientes. Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Adrián Zukiewicz cuestionó las condiciones planteadas por la oposición, al considerar que algunas resultaban difíciles de aceptar, y acusó a sectores opositores de formular exigencias que podrían desestabilizar el funcionamiento parlamentario.

Finalmente, la Legislatura no sesionó. El oficialismo evitó afrontar una jornada en la que su representación estaba debilitada, mientras la oposición tampoco logró reunir por sí sola los diputados necesarios para abrir la sesión.

El fracaso es relevante ya que comienza a agotarse el calendario legislativo y todavía permanece pendiente el tratamiento del Presupuesto provincial 2027.