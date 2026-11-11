El Gobierno avanza con la concesión privada en Paso de los Libres: el plan para modernizar el COTECAR a 20 años

Mediante el Decreto 1350/2026, el Poder Ejecutivo declaró formalmente de Interés Público la iniciativa privada para la concesión, ampliación, modernización y administración del Centro de Fronteras Paso de los Libres – Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) y el Área de Control Integrado (ACI) en la provincia de Corrientes.

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La decisión da luz verde al proceso licitatorio para transformar la infraestructura del principal corredor terrestre de cargas que conecta a la Argentina con Brasil a través de la ciudad de Uruguayana.

Por el lugar pasan alrededor de 600 camiones diarios que trasladan la producción a un lado y otro del río Uruguay. El predio consta de 94 hectáreas e infraestructura para albergar a los transportistas, fiscalizar, cargar y descargar la mercadería.



Inversión privada y consorcio seleccionado

El plan contempla un esquema de concesión onerosa por un plazo de 20 años, prorrogable por cinco más, financiado íntegramente con inversión privada sin requerir el desembolso de fondos públicos.

La propuesta seleccionada corresponde al Grupo Promotor integrado por Empresa General Urquiza S.R.L., Servicios Logísticos Integrados S.R.L. y Da Fré Obras Civiles S.A.. Esta alternativa fue la única considerada elegible tras la etapa de evaluación técnica entre las ocho iniciativas presentadas en la convocatoria.

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Infraestructura, tecnología y desarrollo sustentable

El programa de intervención abarca la repavimentación de calzadas, renovación de sistemas de iluminación y señalización, la puesta en valor de los edificios del ACI y la rehabilitación del Centro de Control Operativo.

En materia de control y seguridad, se actualizarán las balanzas de pesaje, la seguridad perimetral y se incorporará tecnología de inspección no intrusiva para agilizar el tránsito de mercaderías.

El complejo sumará además servicios logísticos y comunitarios: se proyecta la relocalización de la Terminal de Ómnibus dentro del predio, áreas comerciales, alojamiento y servicios para choferes, un taller mecánico, un lavadero con sistema de reutilización de agua y una Unidad de Pronta Atención.

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Asimismo, la iniciativa prevé la instalación de un parque solar fotovoltaico de 1 Megavatio (1 MW) para autoabastecimiento energético y entrega de excedentes a la red pública.

Licitación pública en marcha

Tras la aprobación de la iniciativa, la Jefatura de Gabinete de Ministros quedará a cargo de confeccionar junto al Ministerio de Economía los pliegos de bases y condiciones particulares para convocar a la licitación pública.

El procedimiento determinará las condiciones contractuales definitivas, los indicadores de desempeño y las exigencias ambientales para la adjudicación final del proyecto.