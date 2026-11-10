Un ministro de Zdero admitió el ajuste en obra pública y lo atribuyó al "déficit cero" de Milei

El ministro de Infraestructura de Chaco, Hugo Domínguez, le puso un 9 sobre 10 a los primeros tres años del gobierno de Leandro Zdero, del que forma parte. Sostuvo que la administración recibió una provincia “prácticamente quebrada” y explicó que, por su nivel de exigencia, “siempre falta algo para el 10”.

Domínguez defendió el ordenamiento de las cuentas públicas del gobierno de Javier Milei y atribuyó a la política nacional de déficit cero los recortes en obra pública. En el presupuesto provincial, sostuvo que deben preservarse los salarios de docentes y enfermeros, los medicamentos de los hospitales y el combustible de la Policía. Con esos gastos como prioridad, afirmó en declaraciones a Diario Chaco que “donde hay que ajustar es en las obras”. Para sostener los proyectos que prioriza, explicó que Chaco combina recursos propios y fondos nacionales y busca financiamiento ante otros organismos.

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El acueducto que la Provincia proyecta terminar en 2027

El Segundo Acueducto del Interior fue uno de los ejemplos que eligió para defender su balance. Domínguez afirmó que la provincia volvió a licitar la obra y aseguró su financiamiento. Según las cifras que dio, la inversión supera los $80.000 millones y el acueducto beneficiaría a más de 600.000 personas una vez terminado. El ministro señaló que en localidades del interior todavía hay familias que dependen de camiones cisterna para acceder al agua.

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Domínguez presentó la pavimentación de la Ruta Provincial 13 como una obra para mejorar la circulación de la producción del sudoeste chaqueño. También dijo que hay intervenciones en diez hospitales. En el Hospital Perrando, de Resistencia, señaló que ya se instaló un angiógrafo y que los nuevos quirófanos siguen en construcción.

Domínguez, que preside Encuentro Cívico, una línea interna de la Unión Cívica Radical, cuestionó al exgobernador Jorge Capitanich, a quien acusó de alimentar la polarización en Chaco. Sobre su propio futuro, dijo que mantiene sus aspiraciones políticas y que su prioridad es continuar junto a Zdero en lo que proyecta como un segundo mandato.