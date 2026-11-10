La oposición denunció fallas sanitarias en El Impenetrable y cuestionó a Zdero

Diputados del Frente Chaqueño presentaron pedidos de informes y denuncias por la situación sanitaria y alimentaria en el norte chaqueño. En un texto titulado “Desastre humanitario en El Impenetrable”, el legislador Sebastián Benítez Molas cuestionó la respuesta del Ministerio de Salud provincial y responsabilizó al gobierno de Leandro Zdero por las deficiencias que describió. También dijo que tomó contacto con familiares de personas afectadas.

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Los casos de Pampa del Indio y El Sauzalito

Según el legislador, una mujer con tuberculosis se encontraba en el Hospital Dante Tardelli, de Pampa del Indio, cuando un familiar filmó su estado. Benítez Molas sostuvo que en ese momento faltaban médicos y medicamentos para atenderla. De acuerdo con su relato, la paciente murió al día siguiente de que el video comenzara a circular.

El otro caso que mencionó fue el de una nena de 11 años con un cuadro de desnutrición severa en El Sauzalito. El diputado señaló que el fallecimiento se conoció el 22 de octubre y que el caso fue debatido en la Legislatura chaqueña.

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La asistencia alimentaria a comunidades wichí

Benítez Molas señaló que ese mismo 22 de octubre el Superior Tribunal de Justicia del Chaco revocó una medida cautelar que, según su descripción, obligaba al Ejecutivo provincial a garantizar asistencia alimentaria a las comunidades wichí.

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El legislador también cuestionó el reparto de las cajas del programa Ñachec. Sostuvo que contienen ocho productos y se distribuyen cada tres meses, y citó reclamos de vecinos de Pampa del Indio por la falta de entrega. Al cuestionar las prioridades del Ejecutivo, mencionó la organización de festivales y la difusión de la gestión en redes sociales mientras persistían los reclamos por atención sanitaria y alimentos.