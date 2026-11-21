La diputada nacional del Frente Renovador Cecilia Moreau aseguró que, "con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección" y sostuvo que ese espacio tiene la responsabilidad política de construir una alternativa al Gobierno de Javier Milei .

En declaraciones televisivas, difundidas por NA, la legisladora afirmó: "Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección. Porque tenemos la responsabilidad política, la convicción política y la voluntad política de dar vuelta la página a esta historia nefasta de la Argentina" .





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"Peronismo unido"



Moreau remarcó que esa posición no responde únicamente a una postura personal: "No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último".

"Cuando querés ocupar una candidatura, una representación popular, tenés que honrar primero ese mandato popular” , sostuvo.

En ese sentido, agregó: “Y el mandato popular hoy nos indica que tenemos que estar unidos, organizados y activos para ponerle un límite a este gobierno y para construir una Argentina distinta a partir del 10 de diciembre del año que viene”.

Sobre la discusión electoral de cara a 2027, Moreau aseguró que su espacio tiene "muy buenos candidatos a presidente", aunque reclamó anteponer un acuerdo programático a las postulaciones.

"Ninguna candidatura es más importante que el programa. Ninguna candidatura es más importante que ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei" , afirmó.

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Presupuesto 2027

La diputada también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió: "El recorte viene, otra vez, sobre la salud, sobre las universidades nacionales, sobre la ley de discapacidad" .

Respecto de esta última norma, señaló que, pese a su aprobación, "hay pensiones no otorgadas, tratamientos suspendidos, hay un montón de situaciones que todavía no se resuelven".

Además, denunciará incumplimientos en el destino de los fondos del impuesto a los combustibles previstos para rutas y el fondo hídrico. "En medio del fenómeno del Niño esto no se está cumpliendo, porque esa plata se la queda Toto Caputo para ponerla en la timba financiera", expresó.

Moreau insistió en que las demandas sociales deben ordenar la discusión dentro del peronismo : "Hoy la gente no está buscando una interna entre dirigentes, está buscando la respuesta de los dirigentes. Y esa respuesta tiene que ver con el programa, con el para qué y para quiénes".

Entre las prioridades, mencionó la reconstrucción del empleo y los ingresos y el impulso a las economías regionales . También reclamó respuestas para los jubilados, los trabajadores, los estudiantes universitarios, el sistema científico y tecnológico y la salud.

Fuente: NA .