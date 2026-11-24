La provincia de Corrientes se ubicó al tope del ranking nacional de transparencia fiscal al obtener por primera vez una calificación de 100 puntos —la máxima escala posible— en el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Con este desempeño, la jurisdicción correntina ingresó al grupo de distritos de cumplimiento estricto entre las 22 provincias adheridas a la Ley de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917.

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El monitoreo realizado por la ASAP evalúa la publicación periódica de la información fiscal y presupuestaria de los estados subnacionales, construyendo un índice comparativo basado en las exigencias establecidas en el artículo 7 y sus modificatorias de la Ley de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917 para garantizar el acceso público a las cuentas estatales.

En esta edición, la entidad destacó que Corrientes, junto con otros cinco distritos del país, cumplió con la presentación integral de toda la documentación exigida dentro de los plazos legales previstos.

Desempeño al segundo trimestre de 2026

El relevamiento, efectuado durante octubre pasado sobre los datos cerrados al segundo trimestre de 2026, reflejó una mejora general en el promedio nacional tanto respecto de la medición de marzo de 2026 como en comparación con el reporte de septiembre de 2025.

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En el cuadro de honor de presentación estricta de la información, Corrientes alcanzó los 100 puntos junto con Córdoba, posicionándose además por encima de Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe, que completan el pelotón de vanguardia.

El mayor salto interanual entre todas las jurisdicciones

El informe técnico subrayó que Corrientes protagonizó el mayor avance de todo el país respecto de la evaluación anterior, con un incremento de 65 puntos, seguida por Tierra del Fuego (+60 puntos), Jujuy (+55 puntos), San Juan (+35 puntos), Salta (+20 puntos) y Buenos Aires (+15 puntos). En menor medida también mejoraron Formosa y Neuquén (+10 puntos cada una) y Misiones (+5 puntos).

En términos consolidados, al comparar los resultados con marzo de 2026 —correspondientes al cierre del ejercicio 2025—, el puntaje promedio de las 22 jurisdicciones relevadas ascendió de 72,0 a 78,2 puntos. Del total analizado, 9 provincias mejoraron su calificación (41 %), 9 se mantuvieron sin variantes (41 %) y 4 registraron un retroceso (18 %).