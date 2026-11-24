De acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el balance turístico del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, la Provincia de Corrientes registró un nivel promedio de ocupación hotelera cercano al 50 % en el conjunto de su territorio, con los Esteros del Iberá y la región de pesca deportiva del Paraná Sur como los principales polos de atracción.

Maslatón: "Este programa fracasó, esto es un desastre absoluto"



La afluencia de visitantes en el territorio correntino estuvo dinamizada por una extensa agenda de fiestas populares, propuestas culturales y actividades recreativas distribuidas en distintas localidades:

•Bella Vista: celebró los días 21 y 22 de noviembre la 23ª Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva, con exposición de productores, emprendedores y espectáculos musicales. •Mocoretá: realizó el 20 y 21 de noviembre la 33ª Fiesta Departamental de la Citricultura. •Paso de la Patria: organizó el primer Encuentro de Raíces Diversas, centrado en las tradiciones locales. •Empedrado: fue sede del Encuentro de Autos Clásicos, que convocó a coleccionistas y aficionados al automovilismo. •Paso de los Libres: desarrolló el Día de la Tradición y la Música, con destrezas criollas y presentaciones artísticas.

En tanto, la ciudad de Corrientes albergó del 20 al 22 de noviembre el Congreso Internacional Sambawings, evento que reunió a bailarines y referentes vinculados a la cultura del carnaval.

Un empresario advirtió sobre la crisis de las pymes en Corrientes: "No hay reactivación, hay desesperación"



La oferta capitalina se completó con funciones en el Teatro Oficial Juan de Vera, circuitos de visitas guiadas y actividades gratuitas en espacios públicos.

Balance nacional: 1,41 millones de turistas y caída interanual del 17,4 %

En todo el territorio de la Argentina, la CAME contabilizó el desplazamiento de 1.410.000 turistas durante los tres días del feriado, quienes generaron un impacto económico directo estimado en $332.557 millones. El movimiento estuvo impulsado principalmente por escapadas de cercanía hacia destinos tradicionales y celebraciones regionales.

No obstante, la cantidad total de viajeros retrocedió un 17,4 % en comparación con el mismo fin de semana largo de 2025. Según explicó la entidad empresaria, la merma obedeció a que el año pasado el feriado contó con cuatro jornadas frente a las tres actuales, además de la cercanía con los feriados extraordinarios dispuestos a principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

Estadías más breves y contracción del gasto real

La estadía media a nivel nacional se ubicó en dos días —levemente por encima del 1,8 registrado en el feriado del 12 de octubre, pero inferior a los 2,3 días de noviembre de 2025—, reflejando desplazamientos más cortos condicionados por el presupuesto familiar.

Un municipio de Chaco tendrá elecciones en diciembre tras la muerte de su intendente



Por último, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representa una baja real del 3,1 % frente a 2025 descontada la inflación interanual.

En términos globales, los $332.557 millones movilizados implicaron una retracción real del 30,3 %, producto de la combinación de menor cantidad de viajeros, permanencias más acotadas y un consumo diario más austero, con fuerte preferencia por actividades gratuitas y al aire libre.