En medio de un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay, el Gobierno de Corrientes avanza en la puesta a punto de un nuevo sistema de mensajería directa a teléfonos celulares para advertir a la población sobre fenómenos meteorológicos severos y crecidas hídricas.

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Si bien actualmente se observa una tendencia descendente en los caudales que permitió el retorno progresivo de varias familias evacuadas a sus hogares, los organismos técnicos advierten que el riesgo de precipitaciones abundantes en las altas cuencas continúa latente para el cierre de noviembre y el mes de diciembre.

En esa línea, el Instituto Nacional del Agua (INA) alertó que los niveles hidrométricos podrían volver a incrementarse en los próximos días, anticipando posibles nuevas crecidas en distintos puntos de la provincia de Corrientes de cara al comienzo de diciembre.

Alertas geolocalizadas al celular y monitoreo automatizado del COE

Para optimizar la respuesta preventiva, el Comando Operativo de Emergencia (COE) dispone de instalaciones renovadas y una plataforma tecnológica equipada con un tablero de control que automatiza las alertas en base a los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), clasificándolas en niveles amarillo, naranja y rojo según la severidad del evento.

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"Estamos a muy poco tiempo de que la gente pueda recibir estas alertas directamente en sus teléfonos en los lugares donde se activen y en las antenas principalmente donde se puedan dar", anunció el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, quien comparó el funcionamiento de este desarrollo tecnológico con los protocolos de alerta temprana utilizados en países como Japón o Venezuela.

En paralelo, los ciudadanos ya pueden suscribirse de forma gratuita al canal oficial de difusión de WhatsApp del COE para recibir los partes meteorológicos en simultáneo con las autoridades.

Mapeo de riesgo y severidad del fenómeno El Niño

Bruno Lovinson destacó que el relevamiento territorial y el mapeo de riesgo ejecutados durante los meses previos permitieron mitigar las consecuencias de la primera crecida de la temporada, evitando un número elevado de familias damnificadas.

"La primera ola de crecida ayudó a acomodar todos los equipos de trabajo a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel de instituciones también", señaló el funcionario a Radioactividad.

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Finalmente, para dimensionar la peligrosidad de la actual fase de El Niño, Bruno Lovinson recordó que un reciente frente de tormenta que atravesó Córdoba y Santa Fe derivó en un tornado en territorio de Brasil, a unos 300 kilómetros de Santo Tomé, fenómeno que destruyó alrededor de 8.000 viviendas y provocó víctimas fatales.

Frente a este escenario climático, el titular de Defensa Civil aseguró que las cuadrillas operativas permanecen desplegadas y listas en el terreno para actuar de inmediato ante cualquier contingencia.