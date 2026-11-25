La Provincia de Corrientes perdió 812 empresas empleadoras desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei, según se desprende de un relevamiento privado elaborado por el Estudio Broda a partir de la base estadística oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La contracción abarca el período comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2026, posicionando al distrito correntino entre las jurisdicciones del nordeste argentino con mayores retrocesos en cantidad absoluta de unidades productivas.

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El impacto regional refleja una caída generalizada en las cuatro provincias del NEA: en términos absolutos, Chaco encabezó la pérdida con 1.129 empresas menos, seguida por Misiones con 1.003 firmas dadas de baja, Corrientes con 812 y Formosa con 206 empleadores menos.

Retrocesos de dos dígitos en el ranking nacional

Por su parte, un análisis complementario de la consultora Politikon Chaco —con datos de la SRT actualizados a agosto de 2026— dimensionó el fenómeno en términos relativos a nivel país. En ese ranking nacional, La Rioja registró la caída porcentual más pronunciada desde noviembre de 2023 con un -18,4 %, escoltada por Tierra del Fuego (-16,6 %), Catamarca (-14,6 %), Chaco (-13,2 %) y Corrientes, que acumuló un retroceso del 12,3 % de su padrón empresarial.

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La lista de ocho jurisdicciones argentinas que sufrieron contracciones de dos dígitos en el período analizado se completa con Santa Cruz (-11,1 %), Misiones (-11 %) y Formosa (-10,4 %), evidenciando que, aun cuando Formosa exhibe el menor número nominal de cierres en la región, la pérdida superó el 10 % de su estructura privada.

Más de 20 locales vacíos en la peatonal Junín y cambio de hábitos

El cierre de empresas tiene su correlato visible en el comercio minorista de la capital correntina. El referente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, describió al 2026 como "un año raro" para el mercado locativo urbano y advirtió sobre la creciente cantidad de salones desocupados en el microcentro.

"Muchas veces, Corrientes es un mercado que se lo puede englobar como mercado del interior, comparado con CABA u otras ciudades grandes como Rosario o Córdoba. Pero hay situaciones que atañen a todos los mercados y tienen que ver con muchos locales comerciales que se han ido cerrando, y las conclusiones a las que se llegan escuchando economistas es que tiene que ver con un cambio de hábito enorme vinculado con la compra online", explicó Iván Montanaro.

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Según detalló el dirigente inmobiliario, varios comerciantes optan por achicar superficies o trasladarse fuera del casco céntrico para reducir alquileres. "Corrientes siempre estuvo muy marcado por la peatonal Junín y hay rubros que necesitan estar en ese lugar, pero otros no. Con las ventas online quizás hoy no es tan necesario estar en el microcentro para vender de la misma manera, entonces se busca un local un poco más alejado que tiene un precio mucho menor", agregó a Radioactividad.

Finalmente, Iván Montanaro advirtió que el corredor comercial céntrico deberá redefinir valores para revertir la vacancia. "Junín va a tener que acomodarse si va a querer volver a captar los más de 20 locales (vacíos) que hay a través de toda la peatonal", dijo.

"No va a quedar otra que acomodarse en los precios. No hace falta ser economista para saber que si hoy se está pagando $1.000.000 en un local chico cruzando la peatonal, aunque el propietario bajara hasta el 50 % ese monto, seguramente eso solo no va a definir que siga o no: tiene que ver con la baja de consumo en general y los costos fijos totales", concluyó.