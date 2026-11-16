Corrientes tendrá un rol clave en el Senado por la reforma política y el futuro de las PASO

Con el aporte estratégico de sus tres bancas en la Cámara alta, la Provincia de Corrientes ocupará un lugar determinante en la definición parlamentaria sobre la reforma política y la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuyo tratamiento legislativo se retomará este martes en el Congreso de la Nación.

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La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación volverá a reunirse para debatir el proyecto enviado por el Gobierno nacional, con el objetivo oficial de avanzar hacia la firma de un dictamen que habilite su posterior llegada al recinto. En ese escenario de paridad numérica, la postura del bloque correntino resulta gravitante para la construcción de mayorías.

El peso de los tres senadores correntinos en la Cámara alta

Según se destaca en el análisis legislativo, los tres representantes por la Provincia de Corrientes en el Senado nacional responden en la actualidad al esquema político liderado por el gobernador Juan Pablo Valdés. Se trata de los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, a quienes se suma Carlos Mauricio Espínola.

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Este último legislador, que había accedido a su escaño por el peronismo, formalizó durante el último proceso electoral provincial su incorporación a las filas del oficialismo correntino, luego de haber mantenido instancias de acercamiento político con el espacio de La Libertad Avanza.

La postura de Juan Pablo Valdés frente al gasto de las elecciones primarias

En la previa de la discusión en comisión, el gobernador Juan Pablo Valdés ratificó públicamente su oposición a sostener el sistema de elecciones primarias obligatorias durante su reciente visita oficial a la ciudad de Curuzú Cuatiá, en el marco de los actos por el aniversario de esa localidad.

"No tenemos condiciones para tener las PASO; los partidos deben encontrar el camino y no cargar con un gasto tan grande, sobre todo en esta época donde se busca cuidar y mantener los equilibrios", sostuvo Juan Pablo Valdés, mandatario provincial considerado dentro del grupo de gobernadores dialoguistas y aliados del Gobierno nacional.

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La definición se suma a antecedentes previos expresados por el titular del Ejecutivo correntino, quien ya en julio pasado había fijado posición institucional sobre la mecánica interna de las fuerzas políticas: "Nosotros siempre estamos a favor de la eliminación de las PASO; es un acto totalmente innecesario y representa un tema que se debe resolver pura y exclusivamente puertas adentro de los partidos políticos", había manifestado en aquella oportunidad.