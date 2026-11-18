La provincia del Chaco concretó su tercera exportación de sandías a Uruguay y alcanzó un volumen acumulado de 84 toneladas de fruta producida en Juan José Castelli, localidad del norte provincial. Las operaciones fueron gestionadas a través del Puerto de Barranqueras, que participó en la salida de los productos hacia el mercado internacional.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, la comercialización se realizó mediante tres envíos de 28 toneladas cada uno, lo que permitió completar el volumen informado. La fruta pertenece a productores de la zona de Castelli, una región del interior chaqueño que busca ampliar sus canales de venta mediante la colocación de productos agrícolas fuera del país.

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La actividad exportadora había registrado días atrás uno de estos despachos, correspondiente a un cargamento de 28 toneladas de sandías del productor Walter Detzel, cuya comercialización se realizó junto a Gama Grupo Comercial, con intervención de la Aduana. La concreción de nuevas operaciones permitió elevar a 84 toneladas el volumen total exportado a Uruguay.

El Puerto de Barranqueras busca ampliar su participación en las exportaciones

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó la continuidad de los envíos y consideró que este tipo de operaciones ofrece nuevas alternativas comerciales para los productores chaqueños. Desde la administración portuaria señalaron que uno de sus objetivos es fortalecer la vinculación entre las actividades productivas del interior provincial y los mercados internacionales.





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La participación del puerto resulta relevante para la logística de la producción regional, ya que permite coordinar operaciones comerciales y aduaneras necesarias para concretar exportaciones. En este caso, las sandías cultivadas en Castelli pudieron acceder a compradores del mercado uruguayo, ampliando las posibilidades de comercialización más allá de los destinos habituales dentro de Argentina.