El senador nacional por Chaco y exgobernador, Jorge Capitanich, cuestionó la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias institucionales de modificar las reglas de competencia política sin acuerdos amplios. Durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el legislador planteó objeciones a la suspensión de las PASO, los cambios en el financiamiento de los partidos y la incorporación de listas colectoras a la Boleta Única de Papel.

La discusión se desarrolla en medio de las negociaciones del oficialismo para conseguir los apoyos necesarios que permitan avanzar con la reforma de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Uno de los principales puntos de controversia es el mecanismo que permitiría que una misma fórmula presidencial esté acompañada por listas legislativas de diferentes agrupaciones políticas.

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Capitanich cuestionó especialmente la velocidad del tratamiento parlamentario y los cambios introducidos al proyecto. Según señaló, inicialmente circuló una propuesta de 71 artículos, pero posteriormente los legisladores recibieron una versión considerablemente más reducida, con escaso margen para analizar sus implicancias.

“No podemos sancionar una iniciativa clave de estas características sin participación democrática y popular”, sostuvo el legislador, quien insistió en que las reformas electorales deben surgir de acuerdos políticos duraderos y no de negociaciones circunstanciales.

Las colectoras y las dudas sobre cómo se contarán los votos

Uno de los principales cuestionamientos de Capitanich estuvo dirigido al nuevo diseño de la Boleta Única de Papel (BUP). La propuesta contempla incorporar un sistema de doble columna que permitiría presentar una misma fórmula presidencial junto a dos listas legislativas de distintas agrupaciones.

El senador advirtió que ese mecanismo plantea interrogantes sobre la validez de los sufragios, el escrutinio y la posterior distribución de las bancas en el Congreso. “Nos van a tener que explicar ustedes con un nivel de detalle en pizarrón cómo van a conformar efectivamente las boletas. Porque la verdad es que es un hallazgo extraordinario tener boleta única con colectora”, ironizó.

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Entre sus observaciones, preguntó qué sucedería si un elector marcara la opción de lista completa en ambas columnas asociadas a una misma candidatura presidencial. En particular, reclamó precisiones sobre si ese sufragio sería considerado válido para presidente y nulo para legisladores, así como sobre los criterios para distribuir las bancas del Senado.

El planteo adquiere relevancia porque la Constitución nacional establece que, en cada distrito, dos bancas de senadores corresponden a la fuerza más votada y una a la segunda. En ese contexto, el chaqueño pidió aclarar cómo se determinarían esos resultados cuando diferentes listas legislativas compartieran una candidatura presidencial.

Suspensión de las PASO y financiamiento político

Capitanich también defendió el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que constituye una herramienta para democratizar la selección de candidatos y fortalecer la organización interna de los partidos políticos. La nueva versión de la reforma contempla suspender las elecciones primarias para 2027, una modificación que el Gobierno promueve, entre otros argumentos, por el ahorro de recursos públicos.

Sin embargo, el senador puso en discusión el impacto presupuestario de esa decisión. Según expuso, una comparación de los gastos electorales de 2021 y 2025, expresados en valores constantes, mostraría un ahorro neto de apenas el 3%. A partir de esa estimación, reclamó información oficial que permita evaluar los beneficios económicos reales de la medida.

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Otro punto de conflicto es la modificación del financiamiento partidario. El legislador se manifestó en contra de reducir la participación del Estado en los recursos destinados a la actividad política, al considerar que podría favorecer la influencia de grandes aportantes privados. “Es absolutamente imprescindible tener financiamiento público a los efectos de evitar injerencias corporativas”, expresó.

En esa línea, advirtió que la eliminación de espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión podría ampliar las diferencias entre las agrupaciones con mayores recursos económicos y aquellas que cuentan con estructuras más pequeñas.

Publicidad electoral, redes sociales y debates presidenciales

La reforma también introduce modificaciones en las condiciones para desarrollar campañas electorales. Entre ellas, contempla flexibilizar los períodos en los que las agrupaciones pueden contratar publicidad política, una medida que, según Capitanich, requiere mecanismos claros de fiscalización y límites de gastos.

Además, cuestionó la falta de regulaciones específicas sobre desinformación, campañas negativas y mecanismos de manipulación política en redes sociales, fenómenos que pueden afectar las condiciones de competencia y la participación ciudadana.

El senador también pidió explicaciones sobre la propuesta de modificar el régimen de debates presidenciales. Actualmente obligatorios para las elecciones generales, pasarían a ser optativos y podrían organizarse únicamente ante una eventual segunda vuelta. Para Capitanich, esa modificación merece una discusión específica por sus posibles consecuencias sobre el acceso de los ciudadanos a las propuestas de quienes aspiran a conducir el Poder Ejecutivo.

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Ficha Limpia y el proyecto de Ficha Sana

Durante su exposición, el legislador también se refirió a las disposiciones vinculadas con Ficha Limpia, que buscan establecer restricciones para acceder a candidaturas ante determinadas condenas judiciales.

En particular, pidió precisiones sobre los delitos contemplados, la proporcionalidad de las inhabilitaciones, los efectos de las sentencias dictadas durante un proceso electoral y las garantías para los candidatos frente a eventuales revocaciones judiciales.

En ese contexto, recordó que presentó en marzo de este año un proyecto denominado Ficha Sana, que propone implementar exámenes psicofísicos y toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos antes de asumir sus cargos y cada dos años durante el ejercicio de sus funciones. La iniciativa contempla evaluaciones médicas generales, psicológicas y toxicológicas, con criterios de confidencialidad y protección de datos personales.

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El reclamo por mayores consensos antes de las elecciones de 2027

Finalmente, Capitanich recordó que la Cámara Nacional Electoral había solicitado definir cualquier modificación del sistema con suficiente anticipación al próximo año electoral. Por ese motivo, reclamó conocer si el organismo fue consultado sobre la incorporación de colectoras a la Boleta Única y las necesidades de capacitación de las autoridades de mesa.

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También pidió aclaraciones sobre los nuevos plazos para presentar candidaturas, los avales exigidos a las agrupaciones, los acuerdos de adhesión electoral y las modificaciones relacionadas con la representación argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

El legislador insistió en que las reglas electorales deben ofrecer previsibilidad y condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas, especialmente en un escenario de fragmentación partidaria y polarización.