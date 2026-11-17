El gobernador Leandro Zdero le pidió al secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, que envíe este miércoles a la Legislatura chaqueña el proyecto para extender por un año el Retiro Voluntario Móvil de los empleados públicos provinciales. La adhesión vence el 31 de diciembre de 2026 y la ampliación hasta diciembre de 2027 requiere la aprobación de la Cámara de Diputados.

Según el Ejecutivo, la propuesta busca darles más tiempo a los agentes que todavía necesitan completar alguno de los requisitos. El comunicado anticipó el plazo sin difundir el articulado del proyecto. En septiembre, la Provincia informó que había más de 1.400 solicitudes en trámite.

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Quiénes pueden acceder al retiro voluntario en Chaco

La Ley 4200-H exige ser empleado de planta permanente y acreditar al menos 10 años de aportes al InSSSeP, la caja previsional provincial. También se computa el tiempo trabajado como personal transitorio si durante ese período se aportó al mismo instituto. La medida abarca a la administración central, los entes descentralizados y autárquicos y las empresas estatales comprendidas por la norma.

Quedan excluidos los docentes, el personal de seguridad y quienes realizan atención sanitaria directa o indirecta. Para el resto de Salud Pública, la ley prevé excepciones a cargo del ministerio. Tampoco pueden acceder quienes ya reúnen las condiciones para la jubilación ordinaria, presentaron su renuncia, tienen un sumario administrativo o un proceso penal en curso, o fueron considerados esenciales por su organismo.

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Cuánto se cobra según la edad y los aportes

El porcentaje se aplica, antes de los descuentos, sobre la última remuneración mensual habitual sujeta a aportes al momento de otorgarse el retiro. El artículo 5 de la ley establece la escala y el artículo 6 computa como un año adicional toda fracción de aportes superior a seis meses.

Quienes tienen hasta 45 años perciben el 50% con 10 a 19 años de aportes, el 55% con 20 a 25 y el 60% con 26 años o más. Para los agentes de 46 a 50 años, el haber es del 55% con 10 a 19 años de aportes, del 60% con 20 a 25 y del 65% con 26 años o más. Los mayores de 50 años cobran el 65% con 10 a 25 años de aportes y el 75% con 26 años o más.

El gobernador de Corrientes defendió el aumento del 10 % y aseguró que el incremento anual llega al 28 %

El haber se actualiza al pasar de tramo y con los aumentos del personal activo de la misma categoría. Los beneficiarios conservan la obra social, el aguinaldo y las asignaciones familiares que correspondan. Los aportes jubilatorios se siguen calculando sobre el sueldo bruto de referencia, con sus actualizaciones, hasta la jubilación