Tras unos 20 años con Héctor Gómez al frente, Chaco For Ever puso fecha al recambio de autoridades. El club chaqueño, que compite en la Primera Nacional, convocó a sus socios para el martes 15 de diciembre, a las 19.30, en la sede de avenida 9 de Julio 2222, en Resistencia.

La asamblea elegirá a todos los integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La gestión tenía mandato hasta abril de 2027. Gómez anunció que no buscará otro período y explicó que el adelanto permitirá que las nuevas autoridades asuman antes del inicio de la pretemporada, el 3 de enero, y participen en el armado del plantel y del cuerpo técnico.

El gobernador de Corrientes defendió el aumento del 10 % y aseguró que el incremento anual llega al 28 %

Una lista opositora y el balance pendiente

El exvicepresidente Fernando Porfirio confirmó que su sector competirá. “El espacio va a presentar lista, esté o no esté la lista oficial”, aseguró. Porfirio todavía no confirmó si será candidato a presidente.

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La asamblea se realizará sin el balance de 2026 ni un balance especial de corte. Según la convocatoria, se explicarán los motivos y se discutirá si la presentación de la documentación quedará a cargo de la próxima gestión. Meses atrás, Gómez había reconocido en Radio Libertad un déficit acumulado de unos $200 millones.