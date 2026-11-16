La Policía del Chaco realizó el viernes cinco allanamientos simultáneos en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y San Bernardo, un día después de que la Policía bonaerense secuestrara 615 kilos de cocaína en el sur del conurbano. Los operativos se inscribieron en una investigación por narcotráfico que el Departamento Antinarcóticos Interior de la fuerza chaqueña había iniciado en julio.

En un campo de Villa Ángela, los investigadores secuestraron un camión Volkswagen con modificaciones que, según la pesquisa, permitían ocultar cargamentos. También incautaron un acoplado, una pistola de 9 milímetros, municiones, dispositivos móviles y $2.800.800 en efectivo.

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En otro domicilio de la misma ciudad, la Policía encontró una Toyota Hilux con una patente falsa y la numeración registral adulterada, además de computadoras, balanzas de precisión y celulares. En otros procedimientos se secuestraron equipos electrónicos y una máquina contadora de billetes.

Secuestro de 615 kilos de cocaína en el sur del conurbano | Crédito: Policía

La Justicia Federal de Sáenz Peña dispuso notificar la imputación a tres personas a las que la pesquisa vincula con una presunta organización dedicada al narcotráfico. Las tres permanecieron en libertad.

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Los 586 ladrillos ocultos en el camión

El jueves pasado, efectivos bonaerenses interceptaron un camión Iveco blanco en Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora. Durante la requisa hallaron 586 ladrillos de clorhidrato de cocaína en un compartimiento de doble piso. Los paquetes llevaban una marca con la figura de un carpincho.

El conductor, domiciliado en San Bernardo, quedó detenido. La Policía secuestró el camión y tres teléfonos celulares. La investigación por el cargamento quedó a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora.