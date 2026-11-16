El ministro de Hacienda de Corrientes apuntó contra Nación: "La reactivación que dicen no se da"

En el marco de la presentación oficial de la nueva pauta salarial para el sector público, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes, Héctor Grachot, lanzó fuertes cuestionamientos hacia el desempeño de la economía nacional y la aceleración inflacionaria registrada durante octubre, cuyo índice superó las proyecciones previas de las consultoras privadas.

Corrientes anunció un aumento del 10 % que impactará en los sueldos de diciembre

El titular de la cartera económica provincial contrastó el discurso oficial de la Casa Rosada con la situación cotidiana que atraviesan las familias y las administraciones subnacionales.

"La reactivación que dice Nación no se da y se puede vivir en el día a día, lo vemos y lo palpamos", afirmó el funcionario al analizar las variables macroeconómicas vigentes.

Cuestionamientos a la macroeconomía y el impacto de la inflación de octubre

Durante su exposición ante la prensa en la Capital correntina, Héctor Grachot remarcó las dificultades financieras que enfrentan las arcas locales debido a factores externos a la gestión provincial. En ese sentido, explicó que el esfuerzo presupuestario para otorgar una mejora salarial se ve condicionado por el contexto nacional.

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"La verdad que tendríamos que disfrutar y aprovechar que podemos anunciar un 10 % de aumento, pero la inflación de octubre está por encima de lo que estaba previsto para todas las consultoras", afirmó.

Además, aseguró que "claramente la economía nacional no nos acompaña y nosotros tenemos variables macrofiscales que no manejamos".

La pauta salarial correntina acumula un 26 % frente al 28,4 % de inflación en el NEA

El incremento del 10 % anunciado por el Gobierno de Corrientes impactará recién en los haberes correspondientes a diciembre y en la segunda cuota del aguinaldo. Se trata de la tercera actualización otorgada en lo que va de 2026, sumándose a las subas implementadas en marzo (10 %) y en junio (6 %).

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De este modo, la recomposición salarial acumulada para los agentes activos y pasivos del Estado provincial alcanza un total del 26 % en el año, una cifra que todavía corre por detrás de la inflación regional acumulada en el Nordeste (NEA), que trepó al 28,4 % en el período comprendido entre enero y octubre.