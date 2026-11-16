Los trabajadores de la administración pública chaqueña que se desempeñan en áreas donde el refrigerio seguía sin actualizarse en 2026 cobrarán un 20% más por ese concepto. El Gobierno del Chaco anunció la medida este lunes.

La suba tendrá vigencia desde noviembre. El comunicado oficial dejó sin precisar el listado de dependencias alcanzadas, los montos que resultarán de la actualización y la fecha de acreditación del incremento.

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Qué bonificaciones revisará el Gobierno provincial

El Ejecutivo también ordenó revisar los expedientes de bonificaciones iniciados en sus dependencias. El objetivo es agilizar el reconocimiento y la liquidación de los adicionales que corresponda otorgar.

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En una primera etapa, la revisión abarcará las bonificaciones por antigüedad y título que ya están en trámite. El comunicado oficial no estableció un cronograma de pagos.