El gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, salió a respaldar públicamente el aumento salarial del 10 % anunciado para los haberes de diciembre, respondiendo así a las críticas formuladas por distintos sindicatos de la administración pública.

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En declaraciones a la prensa, el mandatario subrayó las limitaciones financieras actuales y defendió el esfuerzo presupuestario del Gobierno provincial tanto en materia salarial como en la ejecución de infraestructura.

Al referirse al reclamo de los sectores gremiales, Juan Pablo Valdés reconoció las dificultades del contexto económico, aunque remarcó que la administración correntina se ubica entre las pocas jurisdicciones del país que lograron otorgar nuevas mejoras hacia el cierre del año.

"Siempre en materia de sueldos es complejo, siempre uno necesita más. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para otorgar un 10 % más de aumento. Somos una de las pocas provincias que ha aumentado y tenemos la restricción presupuestaria", afirmó.

Y agregó: "Ojalá siempre uno pudiera aumentar de 20 a 30 puntos, hoy hay una realidad que es distinta y que tenemos que saber administrar".

El cálculo técnico del 28 % acumulado anual

En el plano técnico de la pauta salarial, el gobernador Juan Pablo Valdés precisó que el impacto real de las tres actualizaciones otorgadas durante 2026 supera la suma lineal de los porcentajes anunciados. Según explicó el mandatario, al aplicar la fórmula de acumulación mes a mes sobre las bases actualizadas, la mejora salarial efectiva alcanza el 28 % anual.

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"En realidad es 28 %, técnicamente es 28 %", puntualizó Juan Pablo Valdés al defender la consistencia de la política de ingresos implementada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas frente a la evolución de los precios.

La administración provincial completa el tercer tramo de actualización en lo que va del año —tras los aumentos del 6 % otorgados en marzo y del 10 % en junio—, frente a una inflación regional acumulada en el Nordeste del 28,4 % desde enero.

Equilibrio fiscal y contraste con el freno de obras en Nación

En otro tramo de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés vinculó la sostenibilidad de los aumentos estatales con el ordenamiento de las cuentas públicas y marcó diferencias respecto de la paralización de la inversión física a nivel federal.

"El equilibrio fiscal es sumamente importante y hemos encontrado en este año, que ha sido sumamente difícil y de pocos recursos, el equilibrio necesario para seguir otorgando aumentos, para seguir con las obras y para seguir sosteniendo todos los servicios que brinda la provincia", afirmó.

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Finalmente, el mandatario contrastó la situación local con el programa económico de la Casa Rosada. "Creo que en esta situación difícil y compleja nosotros hemos logrado continuar con obras que son esenciales, a diferencia de lo que ha llevado el plan de reordenamiento nacional que ha abandonado las obras públicas", dijo.

"En Corrientes, a pesar de tener menos recursos, nosotros hemos logrado cumplir con nuestro plan de obras públicas, continuar cumpliendo con diferentes municipalidades y hoy podemos decir que la provincia está acompañando a todos los municipios, a los intendentes, con diferentes obras y respondiendo las necesidades de la comunidad", concluyó Juan Pablo Valdés.