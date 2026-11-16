La Justicia chaqueña ordenó a la Provincia del Chaco y a sus ministerios de Salud Pública y Desarrollo Humano que provean en 48 horas los medicamentos y los insumos recetados a un adolescente de Campo Largo. El juez Julián Fernando Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 21 de Resistencia, dictó la medida el miércoles pasado. Según la resolución, el joven llevaba internado desde principios de septiembre en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la Ciudad de Buenos Aires.

El adolescente tiene enfermedad granulomatosa crónica, una inmunodeficiencia poco frecuente, y recibió dos trasplantes de médula ósea. Los informes del hospital citados en la resolución registraron el agravamiento de una afección ocular asociada a la enfermedad de injerto contra huésped, una complicación posterior al trasplante. “Cada día de demora en la provisión de las prestaciones prescriptas compromete la salud, la visión y la vida del adolescente”, escribió el juez.

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Qué ordenó el juez al Gobierno del Chaco

La cautelar dispone la entrega de belumosudil durante seis meses. El equipo tratante indicó ese medicamento para la afección ocular ante la falta de respuesta a los tratamientos anteriores. El Estado también deberá gestionar la preparación de un colirio de suero autólogo en otra institución y entregar los inmunosupresores, los demás medicamentos y los insumos recetados, entre ellos un glucómetro y tiras reactivas.

La provincia deberá coordinar con el Gutiérrez el pago y la cobertura de la internación, incluidas la medicación y la alimentación que requiera durante la estadía. La orden comprende la continuidad de la atención en ese hospital y las prestaciones de rehabilitación y seguimiento que indiquen los médicos. Cuando el adolescente esté fuera de la internación, el Estado deberá garantizar cada mes la alimentación indicada por Nutrición mediante la entrega de alimentos o ayuda económica.

La cautelar rige hasta que se dicte sentencia en el amparo. El juzgado dispuso que las autoridades informen el cumplimiento dentro de las 48 horas posteriores a la notificación formal.

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Qué reclamó la familia en el amparo

Los padres, representados por los abogados Ignacio Sinkovich y Juan Carlos Sinkovich, sostuvieron que la asistencia provincial era irregular. El adolescente cuenta con Certificado Único de Discapacidad y carece de obra social, según la resolución.

El caso tiene como antecedente un acuerdo celebrado en 2025 ante el Juzgado de Paz de Campo Largo para coordinar la atención con el hospital. En una audiencia posterior ante un juzgado civil porteño, funcionarios chaqueños afirmaron que la provincia cubría el alojamiento, los traslados al hospital, la medicación y la alimentación. Según el acta citada en el amparo, el padre sostuvo que la familia había recibido solo parte de los medicamentos y que la alimentación seguía sin cobertura.

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En el amparo, la familia pidió una cobertura integral y continua durante todo el tratamiento. El reclamo incluye el alojamiento y el transporte aéreo para el adolescente y su acompañante. En la presentación cautelar, los padres solicitaron que la asistencia se garantizara de inmediato.