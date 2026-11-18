Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) allanaron dos establecimientos rurales ubicados en las localidades correntinas de Felipe Yofre y Pancho Cué, donde asistieron a un total de once presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

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Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres en el marco de causas originadas a partir de denuncias anónimas ingresadas a la Línea 145.

El primer operativo estuvo a cargo de integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paso de los Libres", con el apoyo de la Sección Vial "Paso de los Libres" —dependiente del Escuadrón 7—, en un campo situado en jurisdicción de Felipe Yofre.

En ese establecimiento, los uniformados hallaron a dos trabajadores mayores de edad que permanecían en condiciones de aislamiento geográfico y vulnerabilidad extrema, sin acceso a servicios básicos de higiene, alimentación adecuada ni remuneración acorde a las tareas desempeñadas.

Segundo procedimiento en el paraje Pancho Cué

La segunda intervención judicial se concretó ayer por la mañana en un predio rural del paraje Pancho Cué, con la colaboración de personal de la Sección "Alvear", unidad dependiente del Escuadrón 57 "Santo Tomé".

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Durante la inspección del lugar, los gendarmes detectaron a otros nueve ciudadanos mayores de edad que cumplían extensas jornadas de trabajo bajo condiciones habitacionales precarias.

En ambos allanamientos se secuestró documentación y diversos elementos probatorios considerados de interés para el avance de la causa penal impulsada por la Justicia Federal de Paso de los Libres.

Asistencia integral y participación de organismos estatales

Los dos dispositivos operativos contaron con el despliegue de equipos multidisciplinarios conformados por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y representantes de la Secretaría de Empleo de Corrientes.

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Por disposición del Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres, las once personas rescatadas recibieron contención psicológica, asistencia médica y resguardo integral tras constatarse las condiciones de precariedad laboral y habitacional en las que se encontraban.