El intendente de Colonia Aborigen, Mateo Vucko, quedó involucrado en una controversia judicial luego de que un comerciante lo denunciara por una presunta agresión física ocurrida en Quitilipi, provincia del Chaco. El jefe comunal reconoció que mantuvo una fuerte discusión con el denunciante, pero negó haberlo golpeado. El conflicto tendría como trasfondo un reclamo económico por materiales de construcción, sobre cuya responsabilidad ambas partes mantienen versiones diferentes.

La denuncia fue presentada por Carlos Adrián Pertile, de 43 años, quien aseguró que el martes por la tarde fue interceptado cuando salía de un establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones de Acceso Buenos Aires y Jujuy, en Quitilipi. Según su declaración ante la Policía, Vucko descendió de una camioneta Toyota gris, comenzó a insultarlo y posteriormente le habría propinado varios golpes de puño. El comerciante sostuvo que solamente intentó protegerse y que en ningún momento respondió a la presunta agresión. También mencionó la presencia de otro hombre que acompañaba al intendente y que prácticamente no intervino.

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El denunciante relacionó el episodio con una deuda que, según afirmó, el intendente mantiene con su comercio y que actualmente se encuentra sometida a un reclamo judicial. Tras recibir la presentación, la Comisaría de Quitilipi dio intervención al Juzgado de Paz y Faltas, a cargo de la jueza Cecilia Marinic, quien ordenó citar al jefe comunal y remitir posteriormente las actuaciones. El expediente fue iniciado bajo la figura de una presunta infracción a la Ley Provincial 850-J.

Vucko reconoció el enfrentamiento y explicó el origen del conflicto

El intendente brindó su versión de lo sucedido y rechazó categóricamente la acusación de violencia física. Si bien admitió que existió una discusión en la vía pública, aseguró que el enfrentamiento no pasó de los insultos. «Es verbal, es verbal. La agresión fue verbal», sostuvo en declaraciones a Radio Libertad. También argumentó que, si efectivamente hubiera golpeado al comerciante, existirían grabaciones que demostrarían lo ocurrido.

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Respecto del origen de la disputa, Vucko explicó que el reclamo económico corresponde a operaciones realizadas en 2017 y 2021, antes de la creación de la actual administración municipal de Colonia Aborigen. Según su relato, los materiales fueron destinados a trabajos vinculados con una cooperativa de Fontana y una institución educativa, cuando él se desempeñaba como presidente de una cooperadora escolar. Reconoció que esos productos fueron utilizados, pero sostuvo que los pagos quedaron pendientes por circunstancias ajenas al municipio. También afirmó que la Justicia ya había respaldado la posición de su gestión frente al reclamo, aunque durante la entrevista no presentó documentación que permitiera corroborarlo.





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El jefe comunal también vinculó las diferencias con Pertile a las contrataciones municipales y afirmó que, desde su llegada a la intendencia, el comerciante habría intentado convertirse en proveedor de materiales. Según explicó, las compras se realizan mediante la comparación de presupuestos, precios y calidad. En ese contexto, aseguró que existen intentos de perjudicar su imagen por no contratar determinados establecimientos y anticipó que presentará denuncias contra comercios que, según sus sospechas, emitirían facturas sin entregar efectivamente los productos. Sin embargo, no identificó a los supuestos responsables ni aportó pruebas de esas irregularidades.