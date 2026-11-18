El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó este miércoles su postura contraria a la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y fijó posición sobre la incorporación de las listas colectoras contempladas en el proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional en el Senado de la Nación.

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En declaraciones a la prensa, el mandatario correntino indicó que sigue de cerca las negociaciones parlamentarias en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, donde el oficialismo nacional busca avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

"Este era el momento para debatir; se sabe cuál es la posición de la provincia con respecto a la eliminación de las PASO; no es de ahora, esto ha sido siempre", sostuvo Juan Pablo Valdés.

Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial argumentó que el sistema de primarias obligatorias implica una erogación presupuestaria elevada y cuestionó su utilidad práctica para los votantes. "Nosotros entendemos que es un gran costo para las arcas públicas, una elección donde a la gente la verdad que le molesta ir a resolver una cuestión de internas partidarias que en definitiva no terminan de estar claras", dijo.

En ese sentido, el mandatario afirmó: "Estamos manteniendo como siempre la misma posición, que es la eliminación de las PASO, así que este es el momento de debate".

El aval condicionado a las listas colectoras sin sistema D'Hondt

Consultado sobre la eventual incorporación de listas colectoras dentro de la reforma electoral, Juan Pablo Valdés señaló que la alternativa constituye una vía viable para ordenar las competencias internas en caso de suprimirse las primarias nacionales, aunque planteó una condición técnica específica respecto del reparto de cargos.

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"Es una posible solución. Yo creo que si se van a eliminar las PASO es una manera de darle otra herramienta", precisó el mandatario de Corrientes.

Además, añadió: "Si no se ponen de acuerdo, en última instancia tienen para competir una colectora y con eso debería estar resuelta cualquier diferencia".

No obstante, Juan Pablo Valdés aclaró su criterio sobre la aplicación proporcional de votos. "Las colectoras deberían ser sin sistema D'Hondt", subrayó.

Confirmación de agenda por la visita de Javier Milei a Corrientes

En otro tramo de su contacto con los medios, Juan Pablo Valdés confirmó que cumplirá con el protocolo institucional de recibir al presidente de la Nación, Javier Milei, quien tiene previsto arribar a la ciudad de Corrientes el próximo jueves 26 de noviembre para disertar en el 13° Congreso de Economía Regional, evento organizado por la Fundación Club de la Libertad.

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Respecto de la posibilidad de mantener una reunión bilateral durante la estadía del jefe de Estado en territorio correntino, el gobernador mantuvo cautela sobre los tiempos oficiales. "En principio lo voy a recibir y, si tiene tiempo, seguramente nos reuniremos, y nosotros seguiremos con nuestra agenda", concluyó Juan Pablo Valdés.