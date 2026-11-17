El economista Martín Rapetti consideró hoy que el Gobierno nacional no tiene margen para aplicar cambios en el programa que tengan impacto en el nivel de actividad en el corto plazo y evaluó como improbable que “la economía se lleve puesta a la política” como planteó el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.



“Yo creo que ya es tarde”, sostuvo Rapetti al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno produzca cambios en el plan que le permitan llegar más firme a la elección de 2027.

Maslatón: "La población argentina quedará muy decepcionada con el desastre que sufrirá"

Elecciones 2027

“Eso era lo que había que hacer post triunfo electoral del 2025: flexibilizar el mercado de cambios, eliminar el grueso de restricciones y consolidar un tipo de cambio más alto acumulando reservas agresivamente. Hoy facilitar una suba del dólar perjudicaría la popularidad del gobierno”, dijo el director de Equilibra.



En diálogo con Radio Rivadavia, difundido por NA, afirmó que “dos terceras partes del saldo comercial tan positivo que está proveyendo dólares ahora se deben a factores fortuitos como los precios altos de lo que se exporta en energía y minería (porque los precios del oro y del litio han sido muy altos), pero también al buen clima y a la recesión”.



El ministro de Hacienda de Corrientes apuntó contra Nación: "La reactivación que dicen no se da"

Qué podría pasar en 2027

El economista sostuvo: “Eso explica la estabilidad actual, pero vamos camino a un año electoral y en un año electoral típicamente los portafolios tienden a tomar posturas más conservadoras hasta que se aclare el panorama político”.

Sobre la opción que una buena economía favorezca la reelección de Milei, Rapetti le asignó muy baja probabilidad a ese escenario: “La idea de que una economía vigorosa iba a generar un apoyo muy significativo de la sociedad a la política del gobierno, reflejándose en las encuestas y creando un círculo virtuoso entre economía y política, no ocurre ni va a ocurrir. Ese escenario lo eliminamos de nuestras proyecciones”.

Además, planteó dos posibles escenarios: “El que creemos más probable es de una economía que va como está hoy, donde una Argentina muy fracturada le da posibilidades al presidente de reelegirse, aunque no son obvias".

Y uno más crítico: “Si a la economía le sigue yendo mal y el apoyo social cae, los mercados pueden asustarse y generar movimientos financieros mucho más complejos, llevando el tipo de cambio al techo de la banda”.

Rapetti consideró que “lo mejor que puede hacer hoy el gobierno es consolidar su estrategia política: mostrar amplitud, cerrar alianzas (incorporando a Patricia Bullrich, acordando con el PRO y con varios gobernadores) para dar calma a los mercados financieros”.

“Eso le daría una estabilidad financiera sosteniendo una economía lánguida pero no crítica. Se podría acompañar con un poco más de compra de reservas y ser un poco más laxo en lo fiscal. Sin embargo, no veo ningún indicio de que el presidente quiera hacer eso”, remarcó.

Fuente: NA.