El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, convocó oficialmente a la Legislatura a sesiones extraordinarias desde el 1 hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de garantizar el tratamiento de proyectos clave antes del cierre del año legislativo.

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A través del Decreto 2608, firmado el pasado 19 de noviembre, el Poder Ejecutivo estableció como tema central de la convocatoria el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio 2027, iniciativa que fija una proyección financiera superior a los $4,8 billones para el funcionamiento del Estado correntino.

Proyectos ambientales y viales incluidos en el temario

Además de la ley de leyes para el próximo ejercicio, los anexos del Decreto 2608 habilitan a los senadores y diputados provinciales a debatir otras tres iniciativas específicas:

•Reserva Natural en Monte Caseros: creación de un área protegida en un inmueble ubicado en el departamento de Monte Caseros, dentro de la zona de Mocoretá-Salto Grande. •Mercados de carbono y sostenibilidad: sanción del Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales de Corrientes. •Corredor Belgrano: declaración de interés público provincial, ambiental y social del Corredor Belgrano de la ciudad de Corrientes, con ejes enfocados en la seguridad vial, el ordenamiento urbano y la infraestructura.

El pliego de Horacio Ortega para el STJ quedó fuera del decreto

Un dato político relevante de la convocatoria es que en el temario de diciembre no figura el pedido de acuerdo para designar al actual fiscal de Estado, Horacio Ortega, como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reemplazo del juez Guillermo Horacio Semhan, quien renunció al cargo para acogerse a la jubilación.

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La exclusión coincide con la estrategia parlamentaria anticipada la semana pasada por la senadora oficialista Lucrecia Lértora, presidenta de la Comisión de Poderes, quien adelantó que el bloque busca aprobar la designación sobre tablas este jueves 26 de noviembre, durante la última sesión ordinaria del período.

"La idea es sacar sobre tablas el nombramiento este jueves; de tener los números lo trataremos el jueves, y si no se trata en ordinarias se trata en diciembre en extraordinarias", había puntualizado Lucrecia Lértora, dejando abierta la posibilidad de una eventual ampliación del temario si el acuerdo no prospera en el cierre de las sesiones ordinarias.