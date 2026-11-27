La Cámara de Senadores de Corrientes otorgó media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 2027, que establece una previsión de gastos y recursos por $4,8 billones para el próximo ejercicio fiscal. En la misma última sesión ordinaria del año, el cuerpo legislativo fijó para el 10 de diciembre la audiencia pública destinada a evaluar la postulación de Horacio David Ortega como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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La iniciativa presupuestaria cosechó 10 votos afirmativos, 3 negativos y 2 abstenciones, alcanzando así la mayoría especial de dos tercios exigida por la normativa vigente. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el expediente fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva durante el período de sesiones extraordinarias convocado para diciembre.

A través de sus redes sociales, el senador oficialista y exgobernador Gustavo Valdés celebró el avance parlamentario de la norma financiera. "En la última sesión ordinaria, dimos media sanción al proyecto de Ley de Presupuesto Provincial 2027, una herramienta que permite al Ejecutivo planificar, mantener el orden de las cuentas públicas y dar continuidad a las obras y políticas que impulsan el desarrollo", dijo.

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"En Corrientes, el equilibrio fiscal es una política de Estado desde hace décadas. Por eso, aprobamos un presupuesto que prioriza inversiones estratégicas, cuida los recursos y establece bases sólidas para seguir creciendo", agregó el legislador.

Audiencia pública el 10 de diciembre por el pliego de Horacio Ortega

En paralelo, el Senado provincial oficializó el cronograma institucional para analizar el pliego de Horacio David Ortega, actual fiscal de Estado propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reemplazo de Guillermo Horacio Semhan, quien renunció al cargo para acogerse al beneficio de la jubilación.

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Según lo establecido en el artículo 182 de la Constitución de Corrientes, la designación de los ministros de la corte provincial requiere el acuerdo de la Cámara de Senadores y la realización previa de una audiencia pública abierta a la ciudadanía, instancia que quedó pautada para el jueves 10 de diciembre.

Actualmente, la cúpula del Poder Judicial de Corrientes está conformada íntegramente por varones: Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri.