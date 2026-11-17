El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) dispuso este martes 17 de noviembre otorgar una recomposición salarial del 10 % que comenzará a regir a partir del 1° de diciembre de 2026. La actualización impactará de manera directa sobre las remuneraciones de magistrados, funcionarios y trabajadores de todas las dependencias del Poder Judicial en el territorio provincial.

El gobernador de Corrientes defendió el aumento del 10 % y aseguró que el incremento anual llega al 28 %



La resolución fue adoptada por mayoría durante el Acuerdo Extraordinario N.º 8/2026, convocado a las 8:00 horas en la Sala de Acuerdos "Patria, Libertad y Constitución" del máximo tribunal provincial, en sintonía con el cronograma de cierre salarial de fin de año en la administración pública correntina.

Integración del acuerdo y alcance de la recomposición judicial

La sesión extraordinaria estuvo encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Horacio Semhan, y contó con la participación de los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri.

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Asimismo, formó parte de la deliberación la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal general doctor César Pedro Sotelo.

Con la entrada en vigencia fijada para el primer día de diciembre, el incremento del 10 % quedará incorporado en la liquidación de los haberes del último mes del año para la totalidad de la planta judicial de la Provincia de Corrientes.