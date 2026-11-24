El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, volvió a postergar su viaje pautado a la provincia de Misiones, en medio de la interna peronista de cara a las próximas elecciones presidenciales 2027, para dialogar con el sector productivo local, y aún no se confirmó la nueva fecha de la visita.

Según publicó Noticias Argentinas, el viaje había sido programado primero para el pasado miércoles 18 y luego para este 25, sin embargo, el equipo de trabajo de Massa volvió a demorar el arribo a Posadas.

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Viaje a Misiones suspendido

De acuerdo a lo informado, se preveía que el ex funcionario viajara acompañado de la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz y, una vez allí, mantuviera un encuentro con el gobernador Hugo Passalacqua, dentro de la agenda que el mandatario provincial mantiene con referentes de diferentes fracciones del peronismo como su par bonaerense, Axel Kicillof, o el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac.

En cuanto al sector económico, la visita también contempla reuniones con empresarios, comerciantes y miembros de las economías regionales para analizar la situación productiva de la provincia y su relación con el resto del país y el Gobierno Nacional.

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Elecciones 2027

El líder del Frente Renovador pretende mantener contacto y cercanía con varios dirigentes peronistas; en Misiones se acercó al Partido Agrario y Social (PAyS), conducido por Héctor Bárbaro, quien lo respaldó para el 2027.

Según sus propias declaraciones, Massa aseguró en varias oportunidades que el Partido Justicialista (PJ) debe trabajar para llegar a las próximas elecciones "unidos"y que "no alcanza solo con el peronismo" para ganar.

La actividad de Massa se enmarca en la interna peornista, donde el líder del Frente Renovador se muestra jugando cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la foto que encabezó el tigranse la semana pasada en San Fernando junto a referentes de distintos sectores del justicialismo.

Con aquella imagen, Massa mostró músculo político y se leyó como una jugada para, junto al kirchnerismo, marcarle la cancha al gobernador Axel Kicillof, otro aspirante a competir en las presidenciales del año próximo y cuyo sector, el Movimiento de Desarrollo al Futuro (MDF) no estuvo allí.

Fuente: NA