El senador provincial y exgobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, no descartó la conformación de una alternativa política de centro que supere la grieta entre el peronismo y La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027. No obstante, advirtió con pragmatismo que, en caso de no alcanzar un acuerdo amplio entre los distintos sectores, "deberemos optar" ante el escenario de polarización.

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Para edificar esa propuesta, Gustavo Valdés señaló que se promueve la confluencia de gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), dirigentes del PRO y sectores del peronismo cordobés, con el objetivo de consolidar un espacio "racional" y "coherente" frente a la división extrema que atraviesa la sociedad.

"La Argentina tiene que construir un espacio mucho más racional, donde confluyan las ideas de que con la macroeconomía no solamente es suficiente, o con la economía no es suficiente, sino que dinamizar los sectores activos y productivos son fundamentales para el desarrollo y la construcción de una nueva Argentina", afirmó el exmandatario correntino.

El armado toma como antecedente la experiencia de Provincias Unidas, espacio que había cosechado el 7 % de los votos a nivel nacional y que ahora busca reformularse frente a un electorado cada vez más binario.

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La construcción de esta tercera vía se apoya en una ronda de conversaciones interpartidarias lideradas por mandatarios provinciales. En ese marco, Gustavo Valdés confirmó que mantiene diálogo fluido con referentes económicos del PRO, como Hernán Lacunza, con gobernadores radicales —entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy)— y con el peronismo de Córdoba.

"Los gobernadores lograron unificar un discurso a nivel nacional; vamos a ver si es suficiente para la construcción de un tercer espacio", evaluó el legislador correntino, quien además reclamó que la UCR recupere su vocación de poder. "Este tiene que ser el último año después de muchos donde la Unión Cívica Radical no tenga un candidato a presidente", dijo a radio Dos.

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Consultado sobre la posibilidad de que Patricia Bullrich encabece ese espacio de centro, Gustavo Valdés destacó que "es una referente política importante" y que posee "talla y peso político" tras haber sido candidata presidencial en los últimos comicios, aunque aclaró que esa definición depende exclusivamente de la actual senadora.

Reorganización del radicalismo correntino y estrategia en el Congreso

En el plano provincial, el radicalismo de Corrientes avanza en la integración de la lista de unidad Vamos Radicales para renovar sus autoridades partidarias, dejando abierta la instancia de elecciones internas en aquellos distritos donde no se alcance el consenso. La nueva conducción exhibirá recambio dirigencial, dado que varios referentes cumplieron sus mandatos estatutarios y no cuentan con posibilidad de reelección.

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Asimismo, en la ciudad de Corrientes se aplicará una reforma estructural: a partir de la modificación de los circuitos electorales, se elegirá una conducción por cada circuito que luego confluirá en el Comité Capital.

Finalmente, Gustavo Valdés descartó candidaturas personales en lo inmediato y priorizó la defensa institucional de la provincia en el Congreso de la Nación.

"Es fundamental que el gobierno (local) logre retener y tener dos senadores nacionales, que es la garantía para poder sentarnos a conversar con el Gobierno nacional, cualquiera sea su signo político, y defender los intereses de los correntinos", concluyó.