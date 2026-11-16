Encuesta: empate en primera vuelta y una diferencia a favor del peronismo en el balotaje

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supera por 10,5 puntos porcentuales al presidente Javier Milei en un eventual balotaje presidencial, aunque ambos aparecen prácticamente empatados en intención de voto para la primera vuelta de las elecciones de 2027.

Una encuesta nacional realizada por la consultora Tendencias, difundida por NA, elaborada sobre 5.578 casos entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, presenta un escenario de fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo, con diferencias significativas entre la primera vuelta y un eventual balotaje.

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Elecciones 2027

En una primera vuelta, Kicillof alcanza el 34% de intención de voto, mientras que Milei obtiene el 33,8%, una diferencia de apenas dos décimas que configura un empate técnico.

En ese mismo escenario, la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, reúne el 10,4% de las preferencias, mientras que el exgobernador cordobés Juan Schiaretti obtiene el 7,1%.

El 6,3% de los consultados opta por el voto blanco o nulo y otro 8,4% manifiesta que todavía no sabe a quién votar.

El panorama cambia considerablemente cuando la consultora plantea un enfrentamiento directo entre Milei y Kicillof. En esa hipótesis, el gobernador alcanza el 47,4% de intención de voto contra el 36,9% del Presidente, con una ventaja de 10,5 puntos porcentuales.

El resto de las respuestas se distribuye entre un 6,4% que votaría en blanco, un 5,1% que asegura que no concurriría a votar y un 4,2% que todavía no tiene definida su posición.



Los resultados de Tendencias sugieren que, dentro del escenario planteado por la consultora, Kicillof tendría una mayor capacidad de ampliar su base electoral en una segunda vuelta, mientras que Milei encontraría dificultades para sumar adhesiones por fuera de su núcleo de votantes.

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Milei, el mayor rechazo

Otro de los aspectos destacados del trabajo de Tendencias es la medición de los pisos y techos electorales de cinco dirigentes: Milei, Kicillof, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Myriam Bregman.

En ese apartado, el Presidente registra el mayor porcentaje de voto seguro, con un 28,3% de los encuestados que afirma que definitivamente lo votaría. Sin embargo, también presenta el rechazo más elevado: el 58,4% asegura que nunca lo votaría.

Esta combinación refleja un núcleo de apoyo consolidado, pero también importantes dificultades para conquistar nuevos electores.

Kicillof, en cambio, presenta el mayor techo electoral entre los dirigentes evaluados, con un 45% de potencial de voto, integrado por un 23,5% que asegura que lo votaría y un 21,5% que considera que podría hacerlo. El gobernador registra, además, un rechazo del 48,5%, inferior al del Presidente.

Por su parte, Bullrich aparece con el piso electoral más bajo entre los cinco dirigentes medidos, con un 10,1% de voto seguro.

Los resultados de Tendencias exhiben una competencia presidencial todavía abierta, en la que el oficialismo conserva una base importante de apoyo, pero enfrenta niveles elevados de rechazo.

Fuente: NA.