La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, durante su 19ª sesión ordinaria, sancionó con fuerza de ley la declaración del Estado de Emergencia Climática e Hídrica en todo el territorio provincial por el término de 180 días, prorrogable por igual período.

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La norma alcanza a los eventos críticos derivados de la Corriente del Niño que afecten de manera actual o inminente los recursos naturales, la seguridad, la propiedad, la producción, el sistema energético, las vías de comunicación, así como la vida y la integridad de las personas.

Tras haber obtenido previamente media sanción en el Senado, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación y puesta en vigencia inmediata.

Durante el debate parlamentario, el diputado Norberto Ast destacó la necesidad de contar con herramientas legales frente a los pronósticos meteorológicos extendidos hasta abril de 2027. "Estamos sabiendo que las precipitaciones van a continuar en las altas cuencas. Me parece que es un tema por todos conocido que tuvo mucho debate", señaló el legislador.

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Asimismo, Ast hizo hincapié en la urgencia de asistir a los municipios ribereños expuestos a la crecida de los ríos. "Es importante avanzar por lo que viene sucediendo. Sobre todo para aquellas comunas que están en zonas ribereñas, como el caso de Ituzaingó, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina", precisó.

Fundamentos del acompañamiento legislativo

Al momento de fundamentar su voto positivo, el diputado Ricardo Leconte aclaró que, si bien mantiene una postura habitualmente contraria a las declaraciones de emergencia, la gravedad del escenario hídrico justificaba respaldar la ley para agilizar las respuestas estatales en las zonas afectadas.

"Tiene que ver con la situación que pronto vamos a vivir y que necesitamos evaluar para poder llevarle soluciones a la gente de Corrientes que va a ver afectada su vida, su patrimonio, sus haciendas; los caminos se pueden llegar a perjudicar y las ciudades pueden llegar a inundarse. Todo eso está previsto. Entonces tenemos que actuar con celeridad", expresó Ricardo Leconte en el recinto.

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Medias sanción en materia de seguridad

En la misma jornada legislativa, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado para su revisión la iniciativa que reglamenta el uso de armas de letalidad reducida en el ámbito provincial, completando el temario central de la sesión encabezada por Eduardo Tassano.