La automotriz Ford suspenderá las operaciones de ensamblaje en su fábrica de General Pacheco durante diciembre y enero , extendiendo el receso de verano tras reducir su ritmo diario por la menor demanda regional.

La medida, que ya fue comunicada a los proveedores, impacta en la línea de la pick-up Ranger, cuyo volumen de montaje ya registraba un recorte del 17% desde octubre como consecuencia de la caída en las ventas.

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Receso veraniego

Desde la empresa explicaron que la extensión del receso veraniego se utilizará para desarrollar un plan de mejoras en infraestructura, procesos logísticos, renovación de la planta de pintura y acondicionamiento de oficinas.

Asimismo, el cese temporal buscará adecuar los niveles de inventario tanto de la propia compañía como de su red de concesionarios, anticipando que las obras proyectadas requerirán otra suspensión extendida de actividades a finales del año próximo.

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Planta de Pacheco



La planta de Pacheco destina el 70% de su producción a la exportación hacia los mercados de América del Sur, a compartir Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. Ante la debilidad de la demanda en la región, la cadencia diaria de fabricación se reduce de 380 a 315 vehículos.

En relación con este ajuste, el titular de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, detalló recientemente que la demanda obligó a adaptar la proyección anual de 80.000 unidades a un nivel de hasta 75.000 vehículos tanto para este año como para 2027.

En el cuadro general del sector, la producción nacional de vehículos acumula una baja del 15,5%, lo que equivale a 360.444 unidades, y las entregas de terminales a concesionarias en el mercado interno cayeron un 23,2%.

Las exportaciones de la industria se mantuvieron sin variaciones en 230.865 unidades. En el plano comercial interno, frente a una caída general del 5,7% en los patentamientos, Ford logró posicionarse en terreno positivo con una suba del 2% acumulado en el año.

Fuente: NA.