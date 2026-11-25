El economista Diego Giacomini sostuvo que “Argentina perdió una oportunidad histórica” y que el programa económico del presidente Javier Milei y Luis Caputo “ya fracasó” .



"Argentina ha perdido una oportunidad histórica, pero como nunca desgraciadamente. Este plan ya fracasó ", afirmó en declaraciones al streaming " Ahora Play ".

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“No hay crecimiento”

“ No bajó la inflación, no hay crecimiento sino que hay recesión ”, remarcó Giacomini.

Además, lo “más grave” de la actual gestión económica es que “ha segmentado la economía”.

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“Segmentación de la economía”



“ Hoy tenés el 50% de la economía : industria, construcción, comercio mayorista, comercio minorista y transporte que generan 5 de cada 10 puestos de trabajo, que les va mal ”, explicó Giacomini.

" Después tenes 30% de la economía que la pelea como puede , que no gana dinero, sino que cambia dinero de mano. Que se mantiene a un ritmo de 0, 0,5%", agregó el consultor.

Y luego precintó: “Después tenés un 20% que le va muy bien, que crece a dos dígitos”.

"Que cuando vos sumás a todos, sector financiero, campo, que le va bien al dueño, al que alquila el campo cambia dinero de mano. Le tenemos que agregar petróleo y minería. Esos generan 6, 7 como mucho puestos de trabajo de 100", detalló.

“Esta segmentación de la economía lo que trae aparejado es que la microeconomía, con esta macro impide que pueda despegar, y tenga algo de qué agarrarse para crecer ”, cerró Giacomini.