El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Gustavo Valdés, mantuvo una reunión política y técnica con el exministro de Economía de la Nación y precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, con el objetivo de analizar la actualidad política argentina y la situación económica y social del país.

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El cónclave adquirió relevancia institucional al producirse después de que el economista marcara diferencias públicas con la conducción nacional de su partido respecto del futuro de las elecciones primarias.

Según informó Gustavo Valdés a través de sus canales oficiales, el intercambio permitió compartir diagnósticos sobre el escenario federal y proyectar líneas de acción frente a las demandas estructurales de la Argentina. "Valoro mucho estos espacios en los que, con vocación constructiva, analizamos los desafíos y las oportunidades para el futuro del país", dijo.

Y agregó: "La Argentina necesita consensos, responsabilidad y una mirada de largo plazo".

Por su parte, Hernán Lacunza agradeció la instancia de diálogo mediante un mensaje dirigido al titular de la UCR correntina. "Gracias Gustavo Valdés por la generosidad de compartir tu visión. Hay tantas oportunidades. Nuestra responsabilidad es construir el país que los argentinos merecen", respondió el referente económico.

El desmarque de Hernán Lacunza respecto de Mauricio Macri y las PASO

La reunión se concretó luego de que Hernán Lacunza, quien ocupó la cartera de Hacienda durante la gestión de Cambiemos, se diferenciara explícitamente de la postura adoptada por la cúpula del PRO tras un encuentro encabezado por Mauricio Macri, en el cual la fuerza resolvió acompañar la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsada por el Gobierno nacional.

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A través de la red social X, el economista fijó su posición frente al giro partidario y ratificó su intención de competir en las elecciones presidenciales de 2027 contra Javier Milei, pese al acercamiento entre Mauricio Macri y la Casa Rosada: "Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto, claro. El PRO es un partido plural, eso lo hace más valioso, no menos", escribió Hernán Lacunza.

Defensa de las primarias y proyección electoral hacia 2027

En esa misma línea, Hernán Lacunza argumentó que las PASO constituyen un mecanismo institucional indispensable para garantizar la participación ciudadana en la selección de postulantes: sostuvo que deben sostenerse para que "los candidatos los elija la gente, no la casta" y advirtió que "cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras".

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Asimismo, el precandidato presidencial subrayó que "si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para postularse y votar", ratificando la continuidad de su armado político hacia 2027: "Soy candidato a presidente; desde allí vamos a seguir construyendo una alternativa para el país. Como diría Charly García: 'Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien; los que estén en el camino, bienvenidos al tren'", concluyó Hernán Lacunza.