El gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que en diciembre mantendrá una reunión general con los integrantes de su gabinete para evaluar el desempeño de cada área de gestión y exigir el máximo compromiso operativo frente a las demandas sociales.

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"Vamos a tener unas reuniones, seguramente en el mes de diciembre; vamos a sentarnos a trabajar con todo el gabinete y a analizar diferentes cuestiones: cómo les ha ido a cada ministro en sus hojas de ruta, cuáles son los objetivos y cómo están de energía", adelantó el mandatario provincial.

En esa línea, Juan Pablo Valdés subrayó que la administración requiere que los titulares de cada cartera estén "al 100 % de energía para atender las necesidades de los correntinos y esto va a ser un pedido".

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El jefe del Poder Ejecutivo reconoció que el ejercicio en curso "presupuestariamente ha sido complejo porque las caídas de la coparticipación hacen que lo presupuestado se tenga que reajustar" y anticipó que el próximo año presentará desafíos similares.

"El año que viene se avizora que va a ser un año complejo, un año difícil, y tenemos que estar al 100 % de energías para atender las necesidades", ratificó.

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Consultado específicamente sobre la continuidad de Lourdes Sánchez al frente del Instituto de Cultura de Corrientes, el gobernador evitó confirmar definiciones inmediatas y puso el foco en la agenda estival. "Vamos a charlar. Yo creo que hoy tenemos una meta fijada por delante que es la Fiesta Nacional del Chamamé", señaló.

Respaldo a Horacio Ortega y perfiles para la Fiscalía de Estado

En otro tramo de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés defendió la postulación del actual fiscal de Estado, Horacio Ortega, para cubrir la vacante de ministro en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes.

"Ha sido una persona que en este tiempo ha estado presente en la vida de los correntinos, que ha atravesado diferentes cargos, que conoce el Estado, que conoce la vida pública y que puede, desde su perfil y desde su conocimiento técnico, aportar mucho al Superior Tribunal de Justicia", argumentó el mandatario.

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Finalmente, respecto de quién ocupará la titularidad de la Fiscalía de Estado una vez que Horacio Ortega deje el cargo, Juan Pablo Valdés no descartó designar a una mujer: "Estamos analizando tres o cuatro perfiles y cuando tenga la decisión tomada se lo voy a enviar al Senado", concluyó.