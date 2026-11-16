Juan Pablo Valdés inauguró obras sociales, pavimento e iluminación en el aniversario de Curuzú Cuatiá

En el marco de las celebraciones oficiales por el 216° aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este domingo una intensa agenda de inauguraciones.

El recorrido incluyó la entrega de obras sociales, de infraestructura urbana y de modernización deportiva ejecutadas de manera articulada entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Curuzú Cuatiá.

La jornada institucional inició con la reinauguración del Hogar de Ancianos "Adelina Bobbio de Ezcurra", entidad fundada en 1925. Los trabajos de refacción integral, ejecutados a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, permitieron modernizar las instalaciones y ampliar la capacidad edilicia para alojar a 22 residentes, sumando 12 nuevas plazas respecto de su estructura anterior.

Durante la ceremonia, Juan Pablo Valdés subrayó el compromiso estatal con la tercera edad, mientras que el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, destacó el trabajo de la comisión directiva y afirmó que "una comunidad que cuida a sus mayores honra sus raíces y construye un futuro con valores".

Por su parte, la intendenta local, Verónica Espíndola, valoró el respaldo de la administración provincial, en tanto que la presidenta de la comisión, Carmen Marticorena, y la residente Zulema Cornejo agradecieron las mejoras edilicias y la calidad de atención brindada.

Nuevo CIC La Vieja Estación y pavimento en el barrio Centenario

Posteriormente, la comitiva oficial dejó inaugurado el Centro Integrador Comunitario (CIC) "La Vieja Estación", emplazado en el barrio Centenario. El inmueble recuperado por la comuna ofrecerá prestaciones de atención primaria de la salud, asistencia alimentaria, apoyo escolar, controles sanitarios y actividades de contención social.

Al tomar la palabra, Juan Pablo Valdés felicitó a la gestión municipal por concretar la obra y ratificó la sintonía institucional: "Vamos a seguir haciendo obras que sirvan para la comunidad, trabajando codo a codo con cada uno de los municipios, siempre junto a la gente", sostuvo.

A su turno, Verónica Espíndola remarcó que esta apertura permite completar la cobertura territorial de centros integradores en toda la ciudad.

A continuación, las autoridades habilitaron 300 metros de pavimento y alumbrado público sobre la calle El Maestro, principal vía de acceso al barrio Centenario. El mandatario correntino aseguró que estas obras garantizan "dignidad, seguridad y mayor transitabilidad en los días de lluvias", una mejora que fue agradecida en nombre de los frentistas por el vecino Fernando Canteros.

Modernización lumínica en el estadio del Club Huracán

Como cierre de la agenda dominical, quedó formalmente habilitado el nuevo sistema de iluminación del estadio del Club Huracán, ubicado en la intersección de las calles Comandante Andresito y Chiclana. La inversión tecnológica permitirá extender la franja horaria de entrenamientos y competencias nocturnas para las divisiones formativas y planteles superiores.

En ese contexto, Juan Pablo Valdés reivindicó la función preventiva de las instituciones barriales y anticipó nuevos convenios de inversión deportiva con la comuna. "Necesitamos de nuestros clubes y entre todos debemos acompañarlos", expresó.

Finalmente, Verónica Espíndola destacó el rol de integración saludable para niños y jóvenes, mientras que el presidente del Club Huracán, Marcos Isusi, agradeció la obra recordando que la entidad —fundada en 1935— contiene actualmente a cerca de 300 deportistas en diversas disciplinas.