El gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, no descartó la posibilidad de otorgar un bono navideño para los trabajadores de la administración pública provincial, aunque condicionó cualquier definición a la evolución de los ingresos fiscales en medio de una marcada retracción de las transferencias por coparticipación federal.

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Luego de haberse anunciado la recomposición salarial del 10 % que regirá en diciembre, el titular del Ejecutivo correntino confirmó que el equipo económico provincial se encuentra evaluando distintos escenarios financieros para cerrar el ejercicio anual.

No obstante, solicitó prudencia respecto de los plazos. "Como siempre, lo tenemos estudiado y en vista; ya vamos a tener tiempo de anuncio", expresó Juan Pablo Valdés.

En ese sentido, el mandatario enfatizó la necesidad de preservar la sustentabilidad presupuestaria de la jurisdicción y trazó una advertencia histórica sobre el manejo de las cuentas públicas locales.

"Nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá, que es la de mantener el equilibrio, sobre todo entendiendo la historia de Corrientes con los desequilibrios que cada vez que se quiso dar algo por sobre lo que se podía, terminó generando hasta intervenciones federales", señaló el gobernador.

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Las definiciones de Juan Pablo Valdés van en sintonía con los dichos del ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, quien días atrás había adelantado que la cartera económica analiza "varias alternativas" de cara a diciembre, aclarando que aún existe margen temporal para adoptar una resolución definitiva.

Merma del 3 % en la coparticipación y efecto de los feriados bancarios

Al detallar el estado actual de la recaudación, Juan Pablo Valdés precisó que la provincia enfrenta una caída significativa en el flujo de recursos nacionales automáticos. Según indicó, la coparticipación federal retrocedió un 3 %, lo que representa una pérdida estimada de $7.000 millones para las arcas del Gobierno provincial.

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El gobernador atribuyó parte de esa retracción financiera a la inactividad bancaria registrada durante las últimas semanas como consecuencia de los feriados vinculados a la visita del papa León XIV a la Argentina y la conmemoración del Día del Bancario, jornadas que dejaron al sistema financiero nacional con cinco días sin atención al público.

"El tema es ver si se logra recuperar la coparticipación y, si no, hasta ahora vamos en caída nuevamente", advirtió Juan Pablo Valdés.