La Policía de Corrientes abrió oficialmente el período de inscripción para el ingreso a la IX° Promoción de Aspirantes a Cabo de la División Escuela de Suboficiales "Sgto. Juan Bautista Cabral". El trámite y la recepción de carpetas con la documentación exigida permanecerán habilitados hasta el próximo martes 22 de diciembre inclusive.

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La carrera policial tiene una duración de dos años bajo modalidad presencial y está destinada a postulantes de ambos sexos. La formación se dictará tanto en la sede central del Área Capital como en las siete Unidades Regionales distribuidas en el interior de la Provincia de Corrientes: San Luis del Palmar, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y Saladas.

Requisitos excluyentes para los postulantes

Quienes deseen postularse deberán cumplir de manera estricta con las condiciones establecidas por la fuerza provincial:

•Nacionalidad y estado civil: Ser argentino/a nativo/a o por opción y ser soltero/a. •Edad límite: No superar los 27 años para los postulantes masculinos y los 25 años para las postulantes femeninas al 30 de junio de 2027. Los menores de 18 años deberán presentar consentimiento escrito de sus padres o tutores legales certificado por escribano público. •Estudios secundarios: Tener aprobado el nivel secundario completo sin adeudar materias al momento de inscribirse. Quienes egresen en el ciclo lectivo 2026 podrán presentar constancia de título en trámite con la leyenda "No adeuda materias", contando con un plazo máximo de tres meses desde su incorporación para presentar el analítico definitivo (con fecha límite excluyente al 1 de diciembre de 2027). •Estatura y aptitud física: Tener una estatura mínima de 1,65 metros (varones) y 1,60 metros (mujeres), además de contar con salud y aptitud psicofísica para actividades de alto rendimiento. •Evaluación nutricional: Presentar diagnóstico certificado por nutricionista (protocolo ISAK o bioimpedancia eléctrica) con un índice de masa corporal (IMC) ubicado entre 17 y 28 kg/m² y un perímetro abdominal inferior a 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. •Antecedentes y tatuajes: No registrar antecedentes judiciales ni policiales (artículos 39 y 40 de la Ley del Personal Policial), no encontrarse embarazada al momento de los exámenes de admisión e ingreso y no poseer tatuajes en zonas visibles con el uso del uniforme (rostro, cuello, miembros superiores o inferiores).

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Documentación obligatoria y formato de presentación

Las carpetas se recibirán únicamente si contienen la totalidad de los papeles perforados y ordenados dentro de una carpeta colgante marrón con broche nepaco de plástico (no se admitirán hojas sueltas ni legajos incompletos):

•Cartilla de inscripción y declaración jurada médica impresas doble faz en tamaño A4, con firmas certificadas por escribano público nacional. •Dos fotografías 4x4 de frente con fondo celeste (una pegada en la cartilla y otra en un sobre rotulado). •Tres fotocopias color del Documento Nacional de Identidad (DNI) certificadas por autoridad policial y dos constancias de CUIL. •Acta actualizada de partida de nacimiento con código QR (o copia certificada por el Registro Civil) acompañada de tres copias certificadas por la Policía. •Dos fotocopias del título analítico secundario con código QR o certificadas por la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación de la Provincia (más copia autenticada de título terciario o universitario, en caso de poseerlo). •Certificado original de buena conducta expedido por la Policía de Corrientes, certificado de antecedentes penales del Registro Nacional de Reincidencia y fotocopia del carnet de vacunación completo.

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Dónde y en qué horarios inscribirse

La recepción de documentación se realiza en días hábiles, de 8:00 a 13:00 horas, en las siguientes dependencias: