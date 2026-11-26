El Índice de Producción Industrial que elabora el estudio de Orlando Ferreres registró en octubre una caída del 3% interanual y una merma desestacionalizada del 0,2% frente al mes anterior, acumulando un retroceso del 2,6% en los primeros diez meses del año.

Al evaluar el contexto fabril, el estudio señaló que "no se aprecia una reacción en la industria durante octubre".





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Impacto en la industria

En cuanto a las proyecciones a corto plazo, la consultora señaló que "hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta y desigual entre los sectores".

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la actividad económica se estaba “recuperando desde agosto” y que terminaría el año en alza.

El jefe del Palacio de Hacienda culpa a los sectores en caída por la falta de inversión para recuperar niveles de actividad y rentabilidad.

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Caída en la industria

El desempeño por sectores reflejó marcadas diferencias con “Maquinaria y Equipo” liderando la contracción con un descenso de 13,6% anual (con una baja automotriz de 14,4%).

Luego siguen Plásticos con -10,7%, Textil con -7,5%, Minerales no Metálicos con -7,4% (donde las entregas de cemento cayeron 8,9%), Metálicas Básicas con -5,4% y Alimentos con -2,5%.

En cambio, los sectores en terreno positivo fueron Productos Farmacéuticos (+6,6%), Refinerías (+3,4%), Química (+3,1%), Papel (+2,8%), Bebidas (+1,3%) y Tabaco (+0,7%).

La caída desestacionalizada cortó la tendencia positiva observada en agosto (+1,4%) y septiembre (+0,1%).

Sobre el resultado del mes, el informe sostiene que "el IPI-OJF midió para el décimo mes del año una contracción de la actividad industrial de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad, poniendo fin a las cifras positivas de los dos meses anteriores".

Asimismo, la medición ratifica que "en la comparación anual, el indicador muestra una caída del 3% para octubre, con alta heterogeneidad entre las ramas industriales".

Los datos provienen del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF & Asociados), que elabora mensualmente el Índice de Producción Industrial (IPI-OJF) y que difundió Noticias Argentinas.

Al detallar la actividad de Metálicas Básicas, el reporte precisó que "se destacaron las caídas en la producción de hierro primario (-18,6%), acero crudo (-11,7%) y laminados terminados en frío (-13,3%)".

En tanto, sobre Minerales no Metálicos advirtió que "volvió a terreno negativo en octubre, registrando una contracción anual de 7,4% tras haber mostrado una mejora en septiembre", mientras que en la agroindustria de Alimentos "la faena bovina continúa mostrando un pobre desempeño (-11,5% anual)".

Fuente: NA.