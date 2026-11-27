En el marco del 13° Congreso de Economía Regional realizado en Corrientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, trazó un balance del programa macroeconómico de la gestión y contrapuso el esquema actual con el modelo de déficit y emisión de las administraciones anteriores.

Passalacqua reclamó a Nación medidas urgentes para agilizar el cruce fronterizo entre Iguazú y Foz do Iguaçu



Durante su discurso ante empresarios y dirigentes de la Fundación Club de la Libertad, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el compromiso con la disciplina fiscal, ponderó la masiva atracción de capitales a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y envió duras definiciones políticas hacia la oposición.

Equilibrio fiscal y fin de las LELIQ: los pilares de la desinflación

El funcionario sostuvo que la Argentina transita un cambio estructural profundo al registrar por primera vez cuatro años consecutivos de superávit fiscal. En esa línea, remarcó que el déficit fiscal de 5 puntos del PBI se redujo a cero en apenas un mes mediante un recorte del gasto del 30% y sin recurrir a la suba de impuestos.

"Logramos este orden fiscal habiendo reducido el déficit de cinco puntos del producto a cero en solamente un mes, bajando el gasto en un 30% y respetando la santidad de los contratos y la propiedad privada", afirmó Caputo.

Elecciones: Gustavo Valdés no descartó un tercer espacio para el 2027 con gobernadores de la UCR, PRO y el peronismo cordobés



En materia monetaria, resaltó la eliminación de las LELIQ y del déficit cuasifiscal del Banco Central —que equivalía a 10 puntos del PBI—, lo que permitió cortar la emisión para financiar al Tesoro y desacelerar la inflación núcleo al 22% anualizado en los últimos seis meses.

Asimismo, valoró los avances de la Ley de Modernización Laboral, que redujo los aportes patronales del 19% al 2% para incentivar la registración de empleados, sumando ya 80.000 nuevos puestos de trabajo formales.

El impacto del RIGI y las medidas de apoyo a las pymes

Respecto al sector productivo, Caputo ponderó la respuesta del capital privado ante las nuevas condiciones macroeconómicas y el liderazgo del Gobierno. Precisó que el esquema del RIGI ya contabiliza más de 230.000 millones de dólares en proyectos presentados y 130.000 millones aprobados en sectores como energía, minería, siderurgia y automotriz.

El segundo puente Chaco-Corrientes, sin fondos: Milei no firmó el préstamo de USD 345 millones



"Tenemos más de 230.000 millones de dólares en proyectos de inversión y 130.000 millones aprobados. El objetivo es que este deje de ser un régimen especial y que en pocos años toda la economía esté en esas mismas condiciones", enfatizó el ministro.

A su vez, detalló que de los 9.000 millones de dólares ya ejecutados bajo este régimen, el 82% de las compras corresponden a proveedores locales de 19 provincias y CABA.

Para profundizar la integración de las pequeñas y medianas empresas, anunció herramientas como la suspensión de embargos de ARCA, el uso de saldos a favor para tributos aduaneros y la conformación inmediata de facturas comerciales por parte de grandes firmas (como YPF o Río Tinto) para que las pymes puedan descontarlas en el mercado a tasas del 25% al 30%.

Reforma logística y duras críticas a la gestión anterior

En el tramo final de su exposición, el titular de Economía contrapuso la estrategia oficial con las políticas del gobierno kirchnerista, a las que acusó de haber generado pobreza e inestabilidad. En ese sentido, rechazó la idea de un eventual retorno del espacio opositor al poder.

Misiones: Passalacqua anunció que rompió con Rovira y competirá por la gobernación



"Sistemáticamente, siempre volvieron peores: el primer mandato de Cristina Kirchner fue mucho peor que el de Néstor, el segundo fue peor que el primero y el tercero fue el peor de la historia", disparó el funcionario.

Finalmente, Caputo repasó la agenda de competitividad y logística, destacando la licitación de la hidrovía, la concesión de más de 8.000 kilómetros del Belgrano Cargas y la impulsada Ley de Cabotaje, la cual —según precisó— generará ahorros en fletes de hasta un 29% para la provincia de Corrientes.

Asimismo, mostró cuadros comparativos donde remarcó caídas de precios reales de entre el 50% y el 75% en alimentos, indumentaria, electrodomésticos y neumáticos con relación a diciembre de 2023.