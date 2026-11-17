La interna política entre la diputada nacional Marcela Pagano, actual integrante del bloque Coherencia y exmiembro de La Libertad Avanza, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de confrontación pública con menciones directas a la Provincia de Corrientes.

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Mediante una secuencia de mensajes publicados en la red social X entre la noche del domingo y la mañana del lunes, la legisladora formuló graves acusaciones contra el titular de la Cámara baja vinculadas al manejo de recursos públicos y a su lealtad hacia el presidente Javier Milei.

En el inicio de su descargo digital, Marcela Pagano apuntó contra la conducta política de Martín Menem durante su paso por territorio correntino, atribuyéndole expresiones privadas contra el jefe de Estado y su entorno económico.

"Hoy voy a contarle a Javier Milei que el traidor siempre fuiste vos. En Corrientes, puertas adentro, dijiste que el presidente está loco y que lo maneja 'el pendejito de Caputo'. Armás estructura para quedarte con el sello, cara rota", escribió la diputada en su cuenta oficial.

Acusaciones sobre el puerto de Corrientes y el armado electoral

En el mismo hilo de publicaciones, Marcela Pagano vinculó al titular de la Cámara de Diputados con presuntas maniobras irregulares en el ámbito portuario local y cuestionó el armado político de La Libertad Avanza en la provincia. Según manifestó la legisladora, el dirigente riojano mantendría acuerdos económicos y prometería postulaciones ejecutivas en el distrito.

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"Sos tan medio pelo Casta que ya todos en Corrientes saben de tus negocios cobrando peaje en el puerto. Conozco a tus socios. Y lo más patético es que seguís ilusionando a los propios con candidaturas a gobernador e intendente que no van a existir", sostuvo Marcela Pagano en sus mensajes dirigidos a Martín Menem.

Denuncias sobre organismos nacionales, la Ley Bases y el caso LIBRA

Más allá de las referencias a Corrientes, la diputada del bloque Coherencia enumeró una serie de señalamientos sobre supuestas irregularidades administrativas en distintos organismos del Estado nacional.

Entre sus afirmaciones, Marcela Pagano aseguró que Martín Menem habría obtenido contratos por $4.000 millones en el Banco Nación a través de empresas de seguridad y limpieza, y mencionó un préstamo de $357 millones otorgado por esa misma entidad bancaria a un sobrino del funcionario.

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Asimismo, la legisladora denunció presuntos desvíos por casi $100 millones en la obra social de las Fuerzas Armadas —donde mencionó a la droguería Suizo Argentina—, apuntó contra Eduardo "Lule" Menem por supuestas maniobras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y extendió sus cuestionamientos hacia el PAMI, OSPRERA y circuitos de mercadería de Aduana.

En el plano parlamentario y financiero, Marcela Pagano atribuyó la salida del exjefe de Gabinete Nicolás Posse a una disputa por el capítulo tabacalero de la Ley Bases y sostuvo que Martín Menem conocía las advertencias previas sobre la criptomoneda LIBRA antes de que estallara la controversia.

"A mí me votaron para terminar con la casta, no para mudarla a la presidencia de la Cámara de Diputados", concluyó la diputada al justificar su ruptura con el bloque oficialista.