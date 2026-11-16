Maslatón: "La población argentina quedará muy decepcionada con el desastre que sufrirá"

El analista financiero Carlos Maslatón dio un duro pronóstico sobre la economía Argentina el próximo año al asegurar que el país “tendrá récord mundial de inflación en su moneda local”.

“Esto no es nada, en 2027 Argentina tendrá récord mundial de inflación en su moneda local, pero veremos deflación en dólares”, sostuvo al comentar una publicación sobre los siete países en el mundo que tienen una inflación superior al 20% anual.

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Qué dijo Maslatón sobre la inflación

Además señaló que “Caputo y Milei emitieron y siguen emitiendo moneda de manera descomunal, y deberán aumentar el ritmo de emisión el próximo año”.

“Los precios hoy están reprimidos por tipo de cambio y por una tasa de interés que fija el gobierno para que quede más rentable que la subida presunta del dólar”, analizó.



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“Todo esto no podrá ya sostenerse”

“Todo esto no podrá ya sostenerse. La población argentina quedará muy decepcionada con el desastre que sufrirá, porque le han mentido no solo los oficialistas y sus aliados sino todos los analistas políticos y económicos”, pronosticó el consultor.

“De los males que vienen no nos podremos salvar. Lamentablemente el liberalismo quedará quemado y arruinado otra vez: otra vez un gobierno que se dice liberal pero que hace todo lo contrario con resultados catastróficos”, cerró Maslatón.





