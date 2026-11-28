El analista financiero Carlos Maslatón sostuvo que el presidente Javier Milei “ no tiene tiempo político ya de hacer ningún cambio” y que “va a llegar reventado a las elecciones y no las va a ganar” .

El consultor recomendó tres medidas económicas en diálogo con el periodista Carlos Zlotnik del streaming “ Ahora Play ”.

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Cuáles son las medidas que propuso Maslatón

" Número 1. Tenés que desindexar toda la deuda pública en pesos. Número 2. Tenés que dejar de tomar deuda pública en pesos , porque esa deuda no se toma para el presupuesto. Esa deuda se toma por control monetario. Es una deuda de política monetaria. Y tercero, liberar el tipo de cambio . Con eso se arregla Argentina", recomendó el asesor.

Además señaló que “lo podría haber hecho Milei en octubre del año 25 cuando ganó las elecciones, pero acá gobierna Caputo”.

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Críticas a Luis Caputo

" Caputo es la corrupción financiera por excelencia. Esto se hace por corrupción. ¿O vos te pensás que todas estas medidas las toman porque creen que es bueno para el país? Ellos saben que es malo, pero no les importa, tienen el poder", aseguró Maslatón.

También pareció que “e stamos en el peor modelo de todos y para colmo se quema el liberalismo económico porque la gente piensa ´mirá el modelo liberal´ ” y que “es gravísimo lo que ha pasado”.

Para el analista Milei “no tiene tiempo político ya de hacer ningún cambio”. “ O sea que va a llegar reventado a las elecciones y no las va a ganar ”, remarcó.

Al ser consultado sobre la brecha cambiaria, respondió: "A esta altura es incontrolable. Inclusive si ellos buscaran apoyos internacionales como Estados Unidos ya sería una señal negativa".

"Porque el razonamiento es ¿cómo este país a cada rato tiene que pedir salvataje? Son malas señales", agregado en otras partes de la entrevista.

"El país está hiperendeudado, el país tiene un problema de sostenibilidad de su deuda pública tanto la interna como la externa. Y todo eso te va al tipo de cambio inevitablemente. Milei termina con un tipo de cambio mucho más alto que este , por más que luchen para que no sea así", evaluó.

“Por eso yo soy escéptico con respecto al futuro político del oficialismo porque la economía no va a mejorar”, insistió Maslatón.

Por último expresó que el Gobierno nacional “da pelea tomando más deuda”. " El problema argentino es la deuda . El problema argentino no es el presupuesto desequilibrado, el presupuesto de gasto central. El presupuesto real argentino es el que no muestra ese presupuesto, que es que Argentina fabrica 300 millones de dólares por día de deuda ", cerró en analista financiero.