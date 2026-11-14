Melconian: "La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó, ni rozó a la casta"

El economista Carlos Melconian sostuvo que “la mala llamada motosierra (licuadora) al final no purificó ni rozó a la casta”.



El gas y las verduras empujaron el índice de precios de octubre: 2,2%







Qué dijo Melconian

El analista consideró que “el papa León XIV pide priorizar el campo de la compasión”.

“Corolario: respetando el equilibro de las cuentas públicas hay que barajar y dar de nuevo”, agregó en una publicación de la red social “X”.





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“Tiene que haber plata en la calle”

También expresó que “Milei insiste con un crecimiento sin plata en el bolsillo de la gente”.



“¿Cómo va a crecer la economía si la gente no tiene un mango en el bolsillo?”, se preguntó Melconian.

Y luego respondió: “Tiene que haber plata en la calle. Y sí, es posible sin déficit fiscal”.

En otra parte de sus expresiones remarcó que “al 15% le va bien” y después se interrogó: “¿Y el otro 85%?”

“Lo vengo diciendo: la mejora deja afuera a la mayoría. Detrás de esos números hay familias, pymes y jóvenes. Esto es lo que hay que arreglar. Que la economía les llegue también a ellos”, finalizó.