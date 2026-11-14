NEAEconomía

Melconian: "La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó, ni rozó a la casta"

El economista sostuvo que "terminó en maltrato despiadado a los más débiles y vulnerables".

Melconian: "La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó, ni rozó a la casta"
Carlos Melconian. | NA/Redes.
José Pérez
José Pérez
Hoy 10:00

El economista Carlos Melconian sostuvo que “la mala llamada motosierra (licuadora) al final no purificó ni rozó a la casta”.

Además señaló que “terminó en maltrato despiadado a los más débiles y vulnerables”.


El gas y las verduras empujaron el índice de precios de octubre: 2,2%


Qué dijo Melconian

El analista consideró que “el papa León XIV pide priorizar el campo de la compasión”.

“Corolario: respetando el equilibro de las cuentas públicas hay que barajar y dar de nuevo”, agregó en una publicación de la red social “X”.

Alfaro confirmó que es uno de los damnificados por la crisis de Ueno Bank y reclamó justicia


“Tiene que haber plata en la calle”

También expresó que “Milei insiste con un crecimiento sin plata en el bolsillo de la gente”.

“¿Cómo va a crecer la economía si la gente no tiene un mango en el bolsillo?”, se preguntó Melconian.

Y luego respondió: “Tiene que haber plata en la calle. Y sí, es posible sin déficit fiscal”.

En otra parte de sus expresiones remarcó que “al 15% le va bien” y después se interrogó: “¿Y el otro 85%?”

“Lo vengo diciendo: la mejora deja afuera a la mayoría. Detrás de esos números hay familias, pymes y jóvenes. Esto es lo que hay que arreglar. Que la economía les llegue también a ellos”, finalizó.

Temas
También en Perfil
Quién es y a qué se dedica Daniel Awada, el hermano mayor de Juliana
Caras
Quién es y a qué se dedica Daniel Awada, el hermano mayor de Juliana
Lavando: tecnología y autoservicio para transformar la experiencia de lavar la ropa
Noticias
Lavando: tecnología y autoservicio para transformar la experiencia de lavar la ropa
Mercedes-Benz amplía su red en Argentina: abrió un nuevo concesionario sobre Panamericana y prepara otra sucursal
Parabrisas
Mercedes-Benz amplía su red en Argentina: abrió un nuevo concesionario sobre Panamericana y prepara otra sucursal
Maia Rohrer: el poder del maquillaje como expresión de identidad y resistencia
Marie Claire
Maia Rohrer: el poder del maquillaje como expresión de identidad y resistencia