El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que volverá a competir por la Gobernación en las próximas elecciones y que encabezará el Movimiento por lo que Viene .

En un mensaje dirigido a las misioneras y los misioneros, Passalacqua afirmó que tomó la decisión luego de conversar con intendentes, dirigentes y “la gente de a pie”.

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Passalacqua lanzó su candidatura

"Necesitaba explicarles personalmente por qué tomé esta decisión de estar al frente del Movimiento por lo que Viene como candidato a gobernador. Me sentí encerrado en un sistema político que, de un poco, se había vuelto cada vez más rígido" , sostuvo.

El mandatario también se refirió a su ruptura con el Frente Renovador de Carlos Rovira y con quien lo conducía. "Sé que a muchos les sorprendió mi ruptura con el partido del que formé parte durante tanto tiempo y, especialmente con quien lo conducía. También sé que muchos de ustedes todavía dudan de esa ruptura. Y entiendo el por qué" , expresó.

En ese marco, aseguró que "se produjo una ruptura profunda e irreconciliable" y agregó: "Lo digo sin alegría, pero también sin resentimiento. La decisión de abrir este nuevo camino no nació de un cargo ni de una candidatura, fue el resultado de razones políticas, institucionales y éticas".

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"Algunos dicen que en realidad no di un paso al costado y tienen razón, yo no di un paso al costado porque decidió dar un paso al frente. Es un paso al frente sin vuelta atrás y lo hago para cambiar las cosas dentro de un Gobierno en marcha que necesitaba abrirse y dar lugar a que otras voces también pudieran expresarse", señaló.

Passalacqua vinculó el nombre del Movimiento por lo que Viene con las decisiones que tomó durante los últimos cinco meses. "La decisión más importante cambiar fue una forma de gobernar de la que yo mismo había sido parte. No voy a hacer un inventario de las diferencias, pero en estos cinco meses cambié muchas cosas" , afirmó.

Entre esas medidas, mencionaron la suspensión de la denominada Aduana Paralela, la eliminación de las retenciones en billeteras virtuales, la implementación de alivio tributario, la limitación al 30% del salario de los descuentos por créditos y la actualización de la movilidad jubilatoria.

También enumeró cambios en la conducción de Rentas de la Provincia y de Energía de Misiones, la eliminación del cargo de presidente honorario en el Parque de la Salud y el llamado a licitación para el puerto.

"Todas estas decisiones que llevan mi firma, como también la defensa real de los misioneros en el Congreso Nacional, llevaron a que muchas cosas que antes estaban quietas empezaran a moverse. De ahí viene el nombre Movimiento por lo que viene" , indicó.

El gobernador remarcó que busca “más transparencia, más control sobre las cuentas públicas y más disposición de cada funcionario para escuchar las críticas y corregir lo que haya que corregir”.

“Quiero terminar de cambiar un sistema de Gobierno cerrado por uno abierto, respetuoso y cercano”, expresó Passalacqua, y concluyó: “Busco que Misiones pase de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Por eso voy a ponerme al frente del Movimiento como candidato a gobernador ya ser uno más en las próximas elecciones”.

Fuente: NA .