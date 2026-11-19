El Gobierno de Misiones anunció la prórroga del Boleto Estudiantil Misionero (BEM) hasta el martes 22 de diciembre de 2026 .

La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y rige en todas las modalidades de transporte público de la provincia.

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Boleto Estudiantil Misionero

La extensión permitirá que quienes cuenten con el beneficio sigan viajando sin costo para asistir a clases, rendir exámenes y completar las actividades de fin de año.

En un contexto económico complejo, el Gobierno de Misiones realiza el esfuerzo de sostener el BEM íntegramente con recursos provinciales.

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Con esta prórroga, la Provincia reafirma "su decisión de priorizar la educación y de garantizar que las y los estudiantes puedan cursar y completar sus estudios en igualdad de condiciones".

"Al asumir el costo de los traslados cubiertos por el programa, alivia el gasto cotidiano de las familias misioneras y evita que el precio del pasaje sea un obstáculo para estudiar", cierra un comunicado oficial.

Fuente: Prensa Gobierno de Misiones.