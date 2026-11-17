La economista Natalia Motyl aseguró que “el Gobierno devalúa o va hacia un cepo cambiario nuevamente” al analizar la coyuntura económica actual y las perspectivas para 2027.



Además consideró que las reservas podrían bajar “hasta que el Banco Central se quede sin reservas y va a tener que corregir el tipo de cambio”.

Economista sostuvo que el Gobierno ya “no tiene tiempo” de tomar medidas que lo ayuden en la elección



Análisis de Natalia Motyl



“Cuando corrige el tipo de cambio genera nerviosismo en los mercados, que se acelera con una mayor desconfianza contra el peso. La gente se va a cubrir. Hay una sobrerreación siempre”, analizó en declaraciones a “Ahora Play”.

“Ahí me parece que está caminando sobre terreno pantanoso”, agregó.

Desde su perspectiva, “una devaluación o una mayor demanda de dólares en año electoral, un gobierno que todavía no tiene los números para la reelección, cien por ciento certero, puede llegar a generar una debacle de todo el programa económico”.

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“No veo un año electoral tranquilo”



Cuando se le preguntó si podría haber una crisis cambiaria antes de las elecciones, Motyl respondió: “Sí, sí, porque hoy ves el balance del Banco Central, por más de que han acumulado ciertas reservas, pero no es suficiente para abastecer toda la demanda de dólares de todos los argentinos que quieren dólares”.

“Es más probable que el Gobierno ante esa situación, antes de devaluar, vuelva al cepo. O devalúa o va hacia un cepo cambiario nuevamente”, aseveró.

Y luego concluyó: “Y eso va a generar una mayor caída de la actividad económica. Todos los escenarios que hoy estoy previendo, no veo un año electoral tranquilo”.