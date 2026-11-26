Para el banco de inversión JP Morgan , los precios actuales de los bonos argentinos anticipan una alta probabilidad de que el presidente Javier Milei no sea reelecto en 2027.

La entidad evaluó que de acuerdo al precio de los títulos, el mercado le da un 50% de posibilidad a ese escenario .



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JP Morgan

Esta desconfianza se vincula directamente con el aumento del riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

El Gobierno nacional reconoce que ese salto es producto de la desconfianza del mercado sobre la continuidad del proyecto político.

Sobre el riesgo de un cambio de color político en la Casa Rosada, el banco de inversión señaló que la duda pasa por la continuidad del programa de ajuste y del equilibrio fiscal, además del acuerdo con el FMI.

Diferentes referentes de la oposición se manifestaron a favor de revisar proyectos como el RIGI y el mismo programa con el FMI, lo cual aleja el temor de los inversores.

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Riesgo país

En un documento publicado hoy y difundido por NA, JPMorgan remarcó que, a la fecha, el indicador soberano supera los 1.000 puntos, cuando en junio se acercó a los 400 puntos. Atribuyó el salto a la incertidumbre sobre la marcha del plan y al resultado electoral.

También puntualizó que volvió a abrirse la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los segmentos “blue” y CCL, que son completamente libres, más allá de las intervenciones del Gobierno, especialmente en el tramo bursátil.

En su proyección para 2027, el banco estimó un crecimiento de la economía del 1,8% y una inflación del 23%.

Asimismo, advirtió que "la economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual, pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica".

La entidad también señaló que, si bien el techo de la banda cambiaria está 20% arriba de la cotización oficial, un aumento del tipo de cambio puede afectar el proceso de desinflación.

Fuente: NA.